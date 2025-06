A refuzat două milioane de lire sterline înainte de retragere – Derek Chisora surprinde lumea boxului

Cunoscut în ring drept „Del Boy”, Derek Chisora vrea să spună adio boxului profesionist în stilul său, fără compromisiuri. În vârstă de 41 de ani, pugilistul născut în Zimbabwe a refuzat o ofertă tentantă de două milioane de lire sterline pentru a lupta înainte de retragere cu un adversar dintr-o altă generație.

Chisora se apropie cu pași rapizi de retragere, iar „ultimul dans” vrea să fie după propriile reguli.

Pugilistul a refuzat o ofertă de două milioane de lire sterline pentru a lupta cu Moses Itauma, revelația înfricoșătoare a categoriei grea.

„Mi-au oferit să lupt cu Moses Itauma în Arabia Saudită… două milioane? Am spus: ‘Nu, eu sunt afară’”, a declarat Chisora în cadrul emisiunii talkSPORT Fight Night.

Refuzul nu a fost despre bani, ci despre moștenire, transmite sportivul.

Cu 49 de lupte în spate (36-13 / victorii – înfrângeri), britanicul vrea ca ultimul său dans să fie împotriva unui nume care a scris istorie în același timp cu el – nu împotriva unui tânăr care abia începe sinuosul drum al performanței.

În locul lui Chisora, provocarea a fost acceptată de Dillian Whyte, un rival vechi. Cei doi – Whyte și Itauma – se vor înfrunta pe 16 august la Riad, într-o luptă pe care Chisora o consideră extrem de periculoasă.

Cu victoria recentă în fața lui Otto Wallin, Chisora și-a asigurat poziția de challenger obligatoriu IBF, ceea ce înseamnă că ar putea lupta pentru titlul mondial în a doua parte a lui 2026.

Visul lui Chisora este să aibă parte de un ultim meci cu centura mondială pe masă. Acest lucru ar fi posibil dacă disputa dintre Oleksandr Usyk și Daniel Dubois, programată pentru 19 iulie, va duce la o „separare” a centurilor.

„Sunt mandatar IBF. Am zburat la New York pentru a-mi asigura poziția. Dacă Usyk sau Dubois renunță la centuri, eu și Joseph ne vom sfâșia pentru titlu. Asta e lupta pe care o vreau. Așa vreau să închei”, a transmis pugilistul britanic.

