321 cazuri noi de HIV/SIDA au fost depistate în primul semestru al acestui an / La finalul anului trecut erau în România 15.397 de cazuri cunoscute / Calea de transmitere principală a fost sex neprotejat heterosexual: 58,56%

La 31 decembrie 2023, numărul persoanelor aflate în tratament şi profilaxie post-expunere a fost de 15.397, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

321 cazuri noi de HIV/SIDA au fost depistate în primul semestru al acestui an. 321 de cazuri noi de HIV/SIDA au fost depistate în primul semestru al acestui an, conform datelor prezentate de Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, citate într-un comunicat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, remis în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva acestei afecţiuni – 1 decembrie. Potrivit sursei citate, la data de 30 iunie 2024, numărul pacienţilor cu HIV/SIDA era de 18.359, dintre care 144 din grupa de vârstă 0 – 14 ani, 126 din grupa de vârstă 15 – 19 ani şi 18.089 cu vârsta peste 20 ani, iar numărul de cazuri noi HIV/SIDA depistate în semestrul I 2024 a fost de 321. Totodată, în primul semestru al acestui an, au murit 95 de persoane cu HIV/SIDA. Totalul cazurilor HIV/SIDA (cumulativ 1985 – 2024) a fost de 28.273. În perioada 1985 – 2024 au murit din cauza SIDA 8.651 de persoane. La 31 decembrie 2023, numărul persoanelor aflate în tratament şi profilaxie post-expunere a fost de 15.397.

„Căile de transmitere principale la noile cazuri sunt sex neprotejat heterosexual (58,56% din cazuri), sex neprotejat în rândul bărbaţilor care fac sex cu alţi bărbaţi (31,15% din cazuri), consumatori de droguri injectabile (4,67% din cazuri)”, afirmă specialiştii. Activităţile de informare a populaţiei, de mobilizare a eforturilor tuturor părţilor responsabile şi a comunităţilor din ţara noastră în răspunsul la infecţia cu HIV urmăresc în principal: promovarea testării HIV atât pentru populaţia generală, cât şi pentru grupurile cu risc crescut de infectare şi accesul pentru persoanele refugiate din cauza războiului; mobilizarea populaţiei generale şi a liderilor de opinie pentru promovarea testării şi prevenţiei; promovarea beneficiilor tratamentului antiretroviral, încurajarea persoanelor HIV pozitive să iniţieze tratamentul şi să îl menţină; reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV şi a altor populaţii-cheie şi vulnerabile la HIV.

Pe 1 decembrie se celebrează Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA (World AIDS Day), tema campaniei din acest an fiind „Drepturile omului sunt pentru toţi, iar sănătatea este un drept al omului!”.

HIV rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, după ce se estimează că 42,3 milioane de vieţi au fost pierdute până în prezent. Se estimează că la sfârşitul anului 2023 trăiau cu HIV 39,9 milioane de persoane, dintre care 65% se aflau în Regiunea OMS Africa. În anul 2023, aproximativ 630.000 de persoane au murit din cauze legate de HIV şi se estimează că 1,3 milioane de persoane au dobândit HIV.

„Infecţia cu HIV nu se vindecă. Cu toate acestea, având acces la prevenire, diagnosticare, tratament şi, inclusiv, îngrijirea eficace a infecţiilor oportuniste favorizate de HIV, infecţia cu HIV a devenit o afecţiune cronică gestionabilă, permiţând persoanelor care trăiesc cu HIV să ducă o viaţă lungă şi de o calitate bună”, a transmis INSP.