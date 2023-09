32 de ateliere. 2 zile. Parcul Liniei. “JazzUp Young 2.0.” – proiectul cultural educațional dedicat copiilor cu vârste între 5 și 14 ani (Parteneriat)

Asociația CultART împreună cu Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, în cadrul Programului CULTURA 2023 anunță proiectul educațional “JazzUP Young 2.0.” – o serie de ateliere de descoperire a abilităților dedicate copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, ce va avea loc între 16 și 17 septembrie, în Parcul Liniei din București. În cadrul proiectului vor avea loc 32 de ateliere de instrumente, canto, dans contemporan, scriere dramatică, beatbox, actorie de film și actorie de teatru. De asemenea, vor fi produse două spectacole interactive susținute de tineri artiști de valoare, care vor avea ca scop introducerea copiilor în lumea teatrului, muzicii și a dansului. Spectacolele pentru copii vor avea loc sâmbătă, 16 septembrie și duminică, 17 septembrie, de la ora 19:00.

Date semnificative pentru proiect:

Perioada de desfășurare: 16-17 septembrie 2023

Locație: Parcul Liniei, București

Număr de ateliere: 32

Ghidul Artistului: va conține informații precum – mică introducere în domeniul artistic vizat, artiști relevanți, lucrări sau înregistrări relevante, spații din București unde copiii își pot continua studiile artistice, creatori de conținut educativ specific fiecărei arte în parte. În acest fel, vom încuraja pe micii artiști să își continue parcursul artistic, oferindu-le un ghid conceput cu ajutorul artiștilor implicați, în care vor fi centralizate informații utile pentru parcursul educațional artistic al copiilor.

Fiecare artist prezent în cadrul proiectului ca realiza două filmulețe cu caracter educativ de tip reels, pe care parinții și copii le pot folosi ca punct de reper. În total vor fi produse 16 astfel de filmulețe care vor atinge subiecte precum: tehnici de respirație, tehnici de memorare, tehnici de emisie vocală, dar și multe alte informații utile pentru practicarea fiecărui domeniu artistic prezent în proiect.

Parcul Liniei: Este cel mai mare parc liniar din Europa și este situat în Sectorul 6, în apropierea Cora Lujerului și Mall Plaza România și are in prima faza de realizare o suprafața totală de 42.098 mp, suprafara skate park – 1.415 mp, suprafata locuri de joacă pentru copii cu o desfășurare de 2.532 mp. Iubitorii sportului au la dispoziție două terenuri de baschet, un teren de fotbal. De asemenea, parcul are amenajată și o suprafață pentru câini de 1.919 mp

Programul Detaliat al Activităților:

În cadrul proiectului, copiii pot beneficia de o serie de ateliere specializate, fiecare cu un program bine definit și adaptat vârstei. Activitățile sunt variate, de la ateliere de instrumente, canto, teatru, dans contemporan, până la beatbox și scriere dramatică.

Programul activităților din Parcul Crângași:

Sâmbătă, 16 septembrie 2023

11:00 – 18:00 Ateliere de instrumente ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:00 Atelier de canto ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:30 Atelier de teatru ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:30 Atelier de dans contemporan ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

14:30 – 18:00 Atelier de film ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

15:00 – 18:00 Atelier de beatbox ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

15:00 – 18:00 Atelier de scriere dramatică ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

19:00 – 20:00 Spectacol educațional de teatru ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

Duminică, 17 septembrie 2023

11:00 – 18:00 Ateliere de instrumente ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:30 Atelier de teatru ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:00 Atelier de beatbox ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

11:00 – 14:00 Atelier de scriere dramatică ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

14:30 – 18:00 Atelier de film ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

14:30 – 18:00 Atelier de dans contemporan ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

15:00 – 18:00 Ateliere de canto ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

19:00 – 20:00 Spectacol educativ de muzică și dans ( 2 ateliere 5/8 ani / 9-14 ani )

Parteneriate și susținere:

Proiectul este realizat cu sprijin de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, prin Centrul Cultural European Sector 6, în cadrul Programului CULTURA 2023

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a autorității Finanțatoare. www.primarie6.ro/cultura2023

Parteneriat radio principal: Radio Guerrilla

Partener media principal: United Media & G4Media

Sponsori: BRD Group Societe Generale, Profiart, Aqua Carpatica, Pop Cola, Vitamin Aqua, Eurogifts, Brands Mentors

Parteneri media: revista Arhitectura, Psychologies, Club Antreprenor, Femei in Afaceri

Pentru mai multe informații și programul complet al evenimentului, vă invităm să vizitați website-ul proiectului sau să contactați reprezentanții Asociației CultART.