26 de lucrări de bronz şi piatră, realizate de o artistă din SUA, donate Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un număr de 26 de lucrări de artă, realizate de artista Patricia Goodrich, din Statele Unite ale Americii, au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” sub formă de donaţie, a declarat joi, pentru AGERPRES, managerul instituţiei, Denisa Şuţă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit acesteia, este vorba despre 23 de lucrări de bronz şi trei lucrări de piatră.

„Am primit 26 de lucrări semnate de artista americană Patricia Goodrich, ea a avut la noi o expoziţie în vara acestui an, expoziţia s-a intitulat ‘WE’, a fost o expoziţie de sculptură din care au făcut parte şi cele 26 de lucrări pe care noi le-am primit donaţie. Sunt sculpturi în miniatură, din bronz, iar trei sculpturi sunt din piatră, de dimensiuni mai mari. De-a lungul timpului am primit mult mai multe obiecte care fac parte din patrimoniul nostru, sunt aproximativ 200 de lucrări – grafică, pictură, sculptură (…) Chiar şi anul trecut am organizat o expoziţie a donaţiilor şi acum am expus parte dintre lucrările de sculptură pe care le avem în patrimoniu, sunt artişti care donează lucrări către Muzeul Naţional ‘Constantin Brâncuşi’ în urma expoziţiilor pe care le au la noi, dar avem şi donaţii din partea familiilor artiştilor care nu mai sunt, cum este cazul artistului Grigore Patrichi Smulţi, lucrările dumnealui le-am primit din partea moştenitorului, din partea familiei”, a precizat Denisa Şuţă.

Ea a menţionat că, în prezent, la Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu poate fi vizitată o expoziţie care cuprinde lucrări de sculptură şi grafică.

„În prezent, până în octombrie, avem organizată o expoziţie cu lucrări de sculptură care sunt donate de-a lungul timpului, avem o expoziţie personală Grigore Patrichi Smulţi, sunt lucrări de grafică şi sculptură pe care le-am primit ca donaţie în anii anteriori, mai avem cinci lucrări de sculptură lemn, piatră, realizate de artistul Ştefan Balog, de asemenea donaţii, şi câteva dintre cele 26 de lucrări pe care le-am primit de la Patricia Goodrich (…). Va dura până în luna octombrie, când vom avea o nouă expoziţie, de această dată de pictură. Având în vedere că acest muzeul este unul tânăr, care a fost deschis în urma emiterii unei legi speciale şi neavând un patrimoniu cultural mobil propriu, este o preocupare a noastră, încă de când am deschis uşa acestui muzeu, să îmbunătăţim patrimoniul, să îmbogăţim patrimoniul muzeului şi iată că avem deschidere din partea artiştilor expozanţi, atât români, cât şi străini şi fiecare dintre ei participă la această dezvoltare a patrimoniului cultural al instituţiei noastre”, a mai adăugat managerul Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”.

Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” s-a deschis pe 19 februarie 2020, la Târgu Jiu, cu ocazia Zilei Naţionale Brâncuşi, la 144 de ani de la naşterea sculptorului.

Muzeul funcţionează în Casa Gănescu, monument istoric de secol XIX, situat în centrul municipiului Târgu Jiu.