17 persoane au fost ucise şi 279 rănite în atacul rusesc de marţi de la Dnipro care a provocat distrugeri fără precedent în Ucraina, spun autoritățile / Zelenski: ”Nu este o luptă în care este greu să alegi de partea cui să fii”

Un atac cu rachete ruseşti, efectuat, fapt rar, în plină zi, a ucis marţi cel puţin 17 persoane în sud-estul Ucrainei, a rănit sute de oameni şi a provocat pagube importante, în timp ce preşedintele Volodimir Zelenski se afla la Haga pentru a îndemna aliaţii Kievului, la summitul NATO, să consolideze industria de apărare a Ucrainei, relatează Reuters, citată de News.ro.

Atacul în două valuri a ucis 15 persoane şi a rănit peste 200 în capitala regională Dnipro, unde unda de şoc a spart geamurile unui tren de călători proiectând cioburi de sticlă peste zeci de pasageri.



Right now, in the Dnipro region, assistance is being provided to everyone affected by the Russian ballistic missile strike. As of now, over 160 people have been reported injured. Tragically, 11 people have been killed. The rubble is still being cleared, so unfortunately, the… pic.twitter.com/Rs5bbTbXWb

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2025

Printre cei 279 de răniţi se află cel puţin 27 copii, potrivit celui mai recent bilanţ, scrie Ukrainskaia Pravda.

Atacul rar în plină zi a avariat, de asemenea, zeci de blocuri de locuinţe şi instituţii de învăţământ, printre alte obiective, potrivit primarului Boris Filatov, care a declarat că atacul a provocat „distrugeri fără precedent” în oraş.

Două persoane au fost ucise şi în oraşul Samar, la aproximativ 10 km de Dnipro, unde a fost avariată o lucrare de infrastructură.

Atacul a avut loc în timp ce Zelenski, aflat la Haga, încerca să convingă statele membre NATO să-şi sporească investiţiile în sectorul de apărare în creştere al Ucrainei şi să ia măsuri împotriva furnizării de componente străine pe care Rusia le foloseşte pentru a-şi construi armele.

„Nu este o luptă în care este greu să alegi de partea cui să fii”, a scris el pe X, comentând atacul. „A fi de partea Ucrainei înseamnă a apăra viaţa”, a adăugat preşedintele.

Zelenski ar urma să se întâlnească şi cu preşedintele american Donald Trump, în marja summitului.

Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele săptămâni, în special asupra capitalei Kiev, unde 28 de persoane au fost ucise pe 17 iunie în cel mai sângeros atac de acest gen din acest an.

Alte 10 persoane au fost ucise în atacuri aeriene asupra Kievului şi regiunii înconjurătoare luni.

După atacul de marţi asupra Dnipro, un bloc de apartamente a fost grav avariat şi peste 100 de maşini au fost distruse. La o biserică din apropiere, vitraliile s-au spart şi s-au împrăştiat peste altar. Preotul Serhii Narolski spune că oficia o slujbă în momentul atacului, care a fost precedat de o alertă de raid aerian. „S-a întâmplat într-o fracţiune de secundă. Ai deschis ochii şi nu mai erau ferestre sau uşi nicăieri. Totul era într-o stare de semi-distrugere”, a povestit el.