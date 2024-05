140 de biciclete pot fi folosite gratuit în Timișoara / ”Singurul lucru care nu este românesc în tot proiectul I’Velo sunt biciclete din Germania”

Green Revolution, prima organizație nonguvernamentală de ecologie urbană din România, a lansat la Timișoara, proiectul I’Velo, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Conceptul de bike-sharing I’Velo a fost adus la Timisoara de Green Revolution, organizație care pune în practică măsuri ce stau la baza construirii unui oraș verde.

Au fost amenajate 9 stații cu 140 de biciclete, care vor fi la dispoziția timișorenilor pe gratis, 24/7, pe durata întregului an. Misiunea asociatiei este de a promova mersul pe bicicletă ca mijloc de transport în beneficiul populației, spune președintele asociației, Raluca Fiser.

“Ne bucurăm să lansăm într-un final fericit proiectul de bike sharing I’Velo gratuit la dispoziția timișorenilor, în ideea și în dorința ca așa să îmbrățișeze bicicleta ca mijloc transport alternativ și nu numai de agrement. Astfel că veți vedea prin aplicația I’Velo toate punctele în care puteți lua o bicicletă sau să lăsați o bicicletă și vă bucurați de Timișoara și timișoreni. Suntem foarte prezenți în București, în Constanța și avem multe alte proiecte în care promovăm transportul alternativ și avem peste 1,6 milioane de români care au spus DA bicicletei și care,,măcar o dată, dacă nu de mai multe ori, au fost pe bicicletele noastre. În momentul de față suntem undeva pe la 2.000 de biciclete în flota I’Velo”, spune Raluca Fiser.

I’Velo vine cu cele mai performante modele de stații, care sunt dotate cu noul model de biciclete, fabricate în Germania.

“Din 2009, vorbim despre bicicleta ca transport în mediul urban. Între timp am dezvoltat această soluție automatizată, o soluție 100% românească hardware și software pe care o implementăm și o operăm cu succes în România. Singurul lucru care nu este românesc în tot proiectul I’Velo sunt biciclete din Germania. Ne interesează să fie o calitate bună, pentru că a merge cu bicicleta vine și cu confort, dar și cu siguranță. Și atunci investim în calitate și în siguranță. Luăm aplicația mobilă din Google Store sau din Apple Store, se poate descărca gratuit, se numește aplicația I’Velo, și cu ea scanăm codul de pe bicicletă de pe stație, ne luăm automat bicicleta și în același timp putem să luăm din oricare din cele nouă stații din Timișoara sau din București aceste biciclete cu aceeași aplicație și să le lăsăm în oricare stație”, explică Raluca Fiser.

Serviciile de bike-sharing I’Velo sunt disponibile gratuit prin intermediul aplicației mobile dedicate.

Bicicletele în sistem bike-sharing au apărut în Timişoara în urma cu zece ani. In 2014 au fost aduse în oraș 300 de biciclete. Trei ani mai tarziu, numărul acestora a crecut la 420. Toate pot fi luate din 35 de staţii ale Societății de Transport Public.