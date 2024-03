12 ingrediente ușor de folosit și la îndemână, dar cu care putem să dăm un gust deosebit mâncărurilor în care avem impresia că ”lipsește ceva”/ Câteva idei de rețete îmbunătățite

În ultimii aproximativ 20 de ani, modul în care gătim și mâncăm acasă s-a schimbat aproape complet, arată un reportaj The Guardian. Petrecem mult mai puțin timp în bucătărie și, în același timp, ne așteptăm la mult mai multe de la fiecare masă: mâncare care ne face bine, gata rapid, cu straturi de aromă și textură, dintr-o gamă de arome din întreaga lume. Pe măsură ce obiceiurile noastre alimentare evoluează, ne dorim tot mai mult de la o rețetă. Aceasta trebuie să fie rapidă, dar clară; ușoară, dar plină de gust.

Având în vedere acest lucru, majoritatea rețetelor mele se bazează pe câteva componente preferate, pline de arome; o cămară de ingrediente care sunt mereu la modă. După ce am luat multe notițe, am citit rețete și am discutat cu bucătari amatori și profesioniști, am ajuns la cele 12 ingrediente pe care mă bazez cel mai mult: tahini, miso, unt de arahide, lămâi, ulei de măsline, oțet, muștar, roșii la conservă, capere, ardei iute, usturoi și ceapă.

Toate acestea adaugă un element de savoare pe care îl iubesc și îl doresc și pe care îl folosesc, în multe cazuri, aproape zilnic. Iată un scurt ghid despre cum puteți face și dumneavoastră la fel.

Lămâia

Pentru mine, lămâile sunt un al treilea condiment. Atunci când unui fel de mâncare îi lipsește ceva, descopăr adesea că lămâia îl completează. Poți valorifica atât de multe arome diferite dintr-o lămâie: aciditatea ascuțită și răcoritoare din suc; efectul de înviorare al coajei proaspete; energia unei lămâi prăjite, cu notele sale ascuțite, dar caramelizate. Și mai există și lămâia conservată, care aduce ceva cu totul diferit la masă: sărată, picantă, plină. De la tartele rapide acoperite cu felii întregi de lămâie până la pastele al limone într-un singur vas, lămâile vor fi pentru totdeauna prima opțiune la care voi recurge în bucătărie. Îmi place să feliez apoi să tai fin câteva felii subțiri de lămâie, cu tot cu coajă, pe care le arunc prin salate pentru a le da un pic de savoare sau le adaug la sfârșit pentru a înviora o tocană. Câteva tăiate în jumătate și adăugate la o tavă de cartofi pot fi stoarse peste, odată prăjite, pentru o prospețime de lămâie moale și caramelizată.

Uleiul de măsline

Nu aș putea găti absolut deloc fără ulei de măsline. Un ulei de măsline bun îmbunătățește aproape orice – este unul dintre ingredientele mele cele mai iubite și mai folosite. Vă invit să fiți curajoși cu el. O cantitate mică de ulei adaugă o cantitate uriașă de textură și senzație în gură, nu doar aromă. Uleiul de măsline poate fi stropit pe aproape orice, inclusiv pe o înghețată bună de vanilie, sau poate fi folosit în prăjituri pentru un miez moale și pufos care nu se usucă niciodată. Modul meu preferat de utilizare a uleiului de măsline este să umplu o tigaie cu o adâncime de aproximativ 1 cm, apoi să adaug un mănunchi de ceapă de primăvară tăiată mărunt și să o gătesc până când devine crocantă și abia rumenită, înainte de a adăuga un vârf de cuțit de zahăr și câteva condimente (turmeric și chilli). Turnat fierbinte peste iaurt rece, acest dressing/strop dumnezeiesc îmbunătățește aproape orice.

Oțetul

Acidul este cel mai important și cel mai uitat aspect al gătitului. Pentru mine, asta înseamnă adesea oțet. Este un punct culminant, o notă de vârf care pune cap la cap o farfurie de mâncare. Oțetul este o modalitate mereu disponibilă, ieftină și ușoară de a adăuga un strop de aciditate – eu folosesc și cornichonii și castraveții pentru a adăuga o notă acră. Tocănița mea de fasole albă și murături a devenit una dintre preferatele mele: la ceapa prăjită adaug un borcan de fasole albă și o căpățână de kale sau cavolo nero mărunțită, apoi un strop bun de zeamă de la murături și câteva murături tocate. După ce este groasă și cremoasă, o termin cu mai multe murături, mărar și creme fraiche.

Muștarul

O linguriță mică de muștar adaugă o cantitate nebănuită de aromă. Îl folosesc în foarte multe dintre preparatele mele culinare. Poate fi o notă subtilă, caldă sau o aromă directă. Împreună cu ketchupul este o bucurie, iar dacă adăugați murături, atunci sunteți aproape de perfecțiune. Indiferent cum îl folosiți, este o modalitate atât de ușoară de a da rapid aromă mâncării, fie că doriți să înveseliți un sandviș cu maioneză cu ou sau să folosiți semințele într-un curry de vinete. Cartofii cu muștar dublu sunt și ei favoriți: cartofi fierți acoperiți cu un dressing de dijon și cereale integrale amestecate cu ulei și oțet, plus ridichi și țelină, precum și orice ierburi moi pe care le am.

Conservele de roșii

Mănânc roșii proaspete în cea mai mare parte a anului – roșiile britanice colorate în timpul verii și soiurile italiene și spaniole de iarnă, mai rezistente și mai sărate, în timpul iernii. Dar nimic nu se compară cu ușurința unei conserve sau cu strângerea unui tub. Pentru gustul meu, odată gătite, acestea au un echilibru perfect între aciditate și dulceață. Piureul aduce mai multă bogăție profundă.

Caperele

Caperele sunt o constantă în bucătăria mea. Aduc sare, aciditate și nu sunt pretențioase, pot sta în frigider luni de zile. În bucătăria vegetariană, creează o bază rotundă, savuroasă, care ține loc de anșoa pe care aleg să nu o mănânc. Zeama este ca un cadou, pentru a stropi o focaccia înainte de a o coace. Chiar și înghețata de ciocolată este îmbunătățită de un caper; gândiți-vă la ce face sarea la caramel și veți avea o idee despre ce fac caperele la ciocolată. În acest moment, cel mai mult îmi plac caperele în margarita cu zeamă de capere, pe care o prepar în majoritatea weekendurilor.

Ardeiul iute

Există sute de tipuri de ardei iute, dar cele pe care le folosesc cel mai des sunt ancho, chipotle, pasilla, fulgi de ardei iute uscat, paprika afumată și harissa. Doar o lingură de harissa amestecată în iaurt sau într-o tocană de năut, varză kale și lămâie poate da o cu totul altă formă. Câteva linguri de chipotle afumat în adobo se amestecă în sosul de roșii pentru o parmigiana complet inautentică, dar foarte îndrăgită.

Usturoiul

Puterea transformatoare a usturoiului de a face mâncarea gustoasă este aproape nedreaptă față de celelalte ingrediente din bucătărie. Eu folosesc usturoiul cu moderație, ca un accent, nu pentru a copleși gustul. Adăugarea a puțin usturoi în mâncare poate ascuți gustul a orice altceva; dacă adăugați prea mult, pur și simplu totul are gust de usturoi. Adesea, când fac sos de roșii, lovesc cățelul cu partea laterală a cuțitului și îl las să sfârâie întreg și să dea aromă uleiului în care se gătește, apoi îl scot. Acea notă de usturoi este tot ce am nevoie.

Ceapa

O ceapă este poezie, o asigurare constantă de aromă pe care ne putem baza. În bucătăria mea, sunt folosite în 100 de feluri, de la cele gătite încet și cu unt la cele murate și pline de forță; gătite sub patiserie cu brânză și cartofi sau temperate cu acid pentru a ridica o salată de roșii. Șalota gătită încet cu unt, capere și piure de roșii formează un sos pentru paste. Râșnite, acestea merg foarte bine într-un curry. Prăjite cu unt, bulion și anason stelat, cepele pot fi servite întregi, în sfârșit ca o legumă de sine stătătoare, și în toată splendoarea lor de ceapă.

Tahini

Tahini de culoarea caramelului stă pe tejgheaua mea lângă uleiuri și oțeturi – este folosit prea des pentru a fi pus deoparte. Aș putea să scriu o scrisoare de dragoste. Untos și dulce, cu o ușoară amărăciune care îl susține, se plasează pe linia dintre dulce și sărat ca nimic altceva. Bătut cu lămâie, apă și usturoi, simți că plutești. Aruncați-l în tăiței cu ulei de ardei iute sau coaceți-l într-o clătită sau într-o prăjitură pentru a adăuga o amăreală untoasă. Aceștia unt tăițeii pe care îi prepar cel mai des: tahini și ulei de ardei iute învârtiți într-un sos instant și amestecați cu tăiței de ou călduți, apoi acoperiți cu ceapă de primăvară și castraveți. Pentru mine, nu există o cină mai rapidă sau mai bună.

Miso

Miso umple o oală de aromă cu foarte puțin efort. Păstrez un miso alb shiro, un miso roșu și un miso de orz închis la culoare pe raftul de sus al frigiderului meu, gata să se dezlănțuie. Miso este atât de util în bucătăria vegetariană, deoarece aduce o lovitură de umami care poate fi greu de obținut doar cu legume. Savurați-l într-un bulion rapid cu verdețuri și tofu pentru o cină de cinci minute, ca un strat sub brânză pe pâine prăjită, bătut în aluatul de prăjituri sau amestecat în udon suplu. Umami fără sfârșit.

Unt de arahide

Untul de arahide a făcut parte din copilăria mea și continuă să fie ceva la care tânjesc. Îl folosesc acum la gătit, bătut cu soia, ghimbir, ardei iute și oțet de orez pentru a obține un sos undeva aproape de satay pe care îl mănânc cu orez. Adaugă o cremozitate foarte bună la supa de roșii, precum și o bogăție la un curry sau la tocănițe și o savoare la prăjituri și torturi. Este deosebit de bun ori de câte ori folosesc și o conservă de lapte de cocos. Eu fac o supă de roșii simplă cu ceapă, usturoi, ghimbir și câteva cutii de roșii, plus o cutie de lapte de cocos, dacă am. După ce este gătită, adaug trei linguri generoase de unt de arahide și mixez. PB-ul aduce o bogăție și o profunzime mai gustoasă.