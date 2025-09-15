„Adolescence”, „The Studio” și „The Pitt” domină Premiile Emmy / Owen Cooper devine cel mai tânăr actor care câștigă un premiu Emmy

„Adolescence”, serialul fenomen care explorează influența rețelelor sociale și a discursurilor machiste asupra adolescenților, a dominat duminică, 14 septembrie, la premiile Emmy, într-o seară marcată și de triumful „The Studio”, scrie BFM TV.

Această satiră a Apple TV+ despre culisele Hollywoodului a câștigat 13 trofee, inclusiv cel pentru cea mai bună comedie. Dar anul acesta, categoria miniseriale, rezervată producțiilor cu un singur sezon, a captat cea mai mare parte a atenției. „Adolescence”, care urmărește un tânăr britanic de 13 ani acuzat că și-a ucis o colegă de clasă, a dominat fără concurență cu opt premii, după ce a provocat intense dezbateri sociale în Marea Britanie și în alte părți.

„Nu ne așteptam ca micul nostru serial să aibă un astfel de impact”, a mărturisit Stephen Graham, ales cel mai bun actor pentru interpretarea unui tată de familie care descoperă cu groază latura întunecată a fiului său.

Desemnată cea mai bună miniserie, această producție Netflix, ale cărei episoade se derulează într-un singur plan, a fost premiată, printre altele, pentru regie și scenariu și a câștigat premiile pentru cele mai bune roluri secundare – feminin și masculin – pentru Erin Doherty și Owen Cooper.

Actorul în vârstă de doar 15 ani, impresionant în rolul unui adolescent fragil și manipulator, incapabil să-și gestioneze frustrările, devine cel mai tânăr actor care câștigă un premiu Emmy. „Sincer, când am început cursurile de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam să ajung în Statele Unite, cu atât mai puțin aici”, a mărturisit el.

Câștigătorii principalelor categorii ale premiilor Emmy

Cea mai bună serie dramatică – The Pitt

Cea mai bună comedie – The Studio

Cea mai bună miniserie sau antologie – Adolescence

Cel mai bun actor într-o serie dramatică – Noah Wyle, The Pitt

Cea mai bună actriță într-o serie dramatică – Britt Lower, Severance

Cel mai bun actor într-o comedie – Seth Rogen, The Studio

Cea mai bună actriță într-o comedie – Jean Smart, Hacks

Cel mai bun actor într-o miniserie – Stephen Graham, Adolescence

Cea mai bună actriță într-o miniserie – Cristin Milioti, The Penguin

Emmy pentru cel mai bun actor în „The Studio”

„The Studio” a făcut senzație, câștigând cel mai mare număr de trofee obținute vreodată de un serial în primul sezon în categoria comedii. Co-creatorul său, Seth Rodgen, a fost ales cel mai bun actor pentru rolul său de director creativ neîndemânatic care încearcă să salveze cu orice preț conturile unui mare studio.

„Este incredibil. Nu puteam să cred că se poate întâmpla așa ceva, încât nu am pregătit absolut nimic”, a mulțumit actorul, explicând că „nu a câștigat niciodată nimic”.

Între o scrisoare de dragoste adresată Hollywoodului și o critică acerbă a anxietăților, ipocriziilor și eșecurilor sale morale, „The Studio” a câștigat, de asemenea, premiul pentru cea mai bună regie și cel mai bun scenariu.

Comedia „Hacks” a fost, de asemenea, onorată cu un al patrulea premiu pentru cea mai bună actriță pentru vedeta sa Jean Smart, strălucitoare în rolul unei vedete în declin a stand-up-ului american, care se confruntă cu o tânără însărcinată să-i reînnoiască glumele. Această asistentă este interpretată de Hannah Einbider, aleasă cea mai bună actriță în rol secundar.

Ceremonia se dorea a fi una consensuală într-o Americă zguduită de asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk în această săptămână, dar actrița în vârstă de 30 de ani a dat peste cap acest plan. Ea a insultat „ICE”, poliția de imigrare, și a strigat cu voce tare „Eliberați Palestina!”.

„The Pitt”, cea mai bună serie dramatică

În cele din urmă, titlul de cea mai bună serie dramatică a fost atribuit serialului „The Pitt”. Noah Wyle, care îl interpretează pe șeful unei secții de urgențe din Pittsburgh, a fost ales cel mai bun actor. „Tuturor celor care își încep serviciul în această seară sau care își termină serviciul în această seară, vă mulțumesc că practicați această meserie. Acest premiu este pentru voi”, a spus actorul.

„The Pitt”, serialul HBO Max, urmărește în cincisprezece episoade o singură tură de gardă în spital. Abordează multiple teme sociale, de la dreptul la avort până la crimele în masă, și i-a adus lui Katherine LaNasa premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

„The Pitt” devansează astfel marea sa rivală, „Severance”, care urmărește un grup de angajați ai unei companii de biotehnologie, cărora li s-a implantat un cip care le disociază mintea, astfel încât își lasă literalmente viața, amintirile și personalitatea la ușa locului de muncă. Al doilea sezon al serialului i-a permis lui Britt Lower să fie aleasă cea mai bună actriță.

Seara a fost marcată de o inovație a maestrului de ceremonii, Nate Bargatze, pentru a evita discursurile interminabile. Acesta s-a angajat să doneze 100.000 de dolari din banii săi personali unei mișcări care vine în ajutorul tinerilor nevoiași… dar a dedus 1.000 de dolari pentru fiecare secundă care depășea cele 45 alocate discursurilor câștigătorilor.

Un truc care nu a fost suficient: contorul a ajuns în zona negativă, dar prezentatorul a anunțat totuși că își va menține donația.