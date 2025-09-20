11.000 de euro pe lună, prețul de pornire pentru închirierea spațiului destinat unei cafenele în Cazinoul din Constanța

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Spațiul aflat în Cazinoul din Constanța, care va găzdui o cafenea, este scos la licitație. Prețul pentru a fi închiriat pornește de la 11.000 de euro pe lună. Proiectul de hotărâre urmează să fie votat joi în Consiliul Local Constanța, scrie info-sud-est.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Spațiul va putea fi închiriat pe o perioadă de 4 ani, în vederea promovării imaginii Cazinoului Constanţa, precum şi a atragerii de venituri pentru administrarea şi exploatarea imobilului, după cum scrie în caietul de sarcini.

Cafeneaua din monumentul istoric proaspăt reabilitat va fi amenajată chiar la parterul clădirii, pe partea dinspre mare. În acest spațiu se va servi cafea de specialitate, ceaiuri, sucuri naturale, băuturi răcoritoare şi băuturi alcoolice, precum şi produse de patiserie şi deserturi artizanale, cât și mancare rece.

Nu va fi preparată și servită mâncare, se arată în document. Cafeneaua are o capacitate estimată de 120-150 de locuri la interior și aproximativ 200 de locuri pe terasă, în funcție de modul de amenajare.

Înăuntru va fi permisă amenajarea unui mobilier contemporan, cu linii simple și curate, un mobilier cu ornamente istorice inspirate direct din stilul art nouveau sau neoclassic. Identitatea vizuală a spaţiului închiriat trebuie sa fie complementară cu cea a Cazinoului, mai scrie în document. Totodată, va fi interzisă etalarea unor branduri de băuturi și țigări pe mobilier și umbrele.

În acest spațiu este recomandată organizarea unor evenimente orientate spre publicul larg, comunitatea locală, evenimente culturale, cum ar fi concerte de jazz, folk, chitară, ori expoziții de artă, seri de cinema, concerte acustice de vară, dar și degustări tematice sau sesiuni de storytelling. Orice alte tipuri de evenimente trebuie aprobate de societatea care administrează Cazinoul din Constanța – Patrimoniu Constanța Litoral SRL.

Reamintim că la sfârșitul lunii iunie 2025, Consiliul Local Constanța a adoptat noile tarife pentru acces și închirierea spațiilor din Cazino. 53 de lei este prețul de intrare în Cazinoul din Constanța, față de 50 de lei, cât era tariful inițial, după creșterea TVA. 26 de lei plătesc elevii, studenții și pensionarii, cu 1 leu în plus față de prețul inițial.

Povestea reabilitării Cazinoului din Constanța

Cazinoul din Constanța a fost redeschis pentru public, pe 21 mai 2025, chiar de Zilele Constanței.

Cazinoul a fost reabilitat și predat primăriei, după mai bine de 10 ani în care a fost o ruină, complet nefuncțional și închis publicului. Contractul pentru consolidarea și restaurarea Cazinoului din Constanța a fost semnat în luna decembrie a anului 2019. Atunci, Decebal Făgădău (PSD) era primarul Constanței, Viorica Dăncilă, prim-ministru, iar ministrul Dezvoltării era Ion Ștefan (PNL).

Fostul primar Radu Mazăre a vrut să vândă Cazinoul la „ruși, turci sau arabi bogați”, dar societatea civilă a intervenit. Monumentul istoric, simbol Art Nouveau și emblema orașului, a fost inaugurat în 1910, după planurile arhitectului francez Daniel Renard. Cazinoul va găzdui evenimente culturale, expoziții, spectacole și o cafenea.

Cazinoul din Constanța a fost construit după planurile arhitectului francez Daniel Renard, fiind un simbol reprezentativ pentru curentul arhitectonic Art Nouveau. Prezintă în partea centrală terasa fațadei, sprijinită pe un portic larg, care e dominat de un vitraliu în formă de evantai.

Se remarcă partea superioară a clădirii, decorată cu elemente arhitecturale de forma navelor antice, cu capete de berbec și ghirlande de alge marine. Clădirea a fost inaugurată în toamna lui 1910 și a reprezentat, de-a lungul timpului, un simbol pentru Constanța, potrivit Heritage Constanța.

Restaurarea Cazinoului din Constanța a costat peste 40 de milioane de euro și a fost realizată de asocierea Aedificia Carpați – Remon Proiect – Profesiona Construct Proiectare și Tehnoinstal.