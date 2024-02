100 de ani de istorie a Jocurilor Olimpice de iarnă: De ce Chamonix este încă regele pârtiilor

La 100 de ani de când a găzduit primele jocuri de iarnă, orașul francez nu și-a pierdut nimic din farmecul simțit de pionierii schiori, curleri și patinatori, arată un reportaj The Guardian.

Într-o zi friguroasă de iarnă din 1924 patru bărbați îmbrăcați elegant s-au urcat într-un tren în Edinburgh. Willie Jackson și fiul său Laurence erau amândoi fermieri, elegantul Thomas Murray creștea oi și vite, iar bărbosul Robin Welsh era membru al consiliului municipal din Edinburgh. La 54 de ani, era puțin mai în vârstă decât amicii săi. Deliberaseră luni de zile dacă să facă sau nu călătoria, dar în cele din urmă au acceptat, și ce aventură s-a dovedit a fi.

Au mers la Londra, apoi la Paris, înainte de a lua trenul de 13 ore până la Chamonix. În timp ce trenul își croia drum prin Alpii înzăpeziți, și-au alinat plictiseala jucând nenumărate partide de bridge.

Un secol mai târziu, Chamonix este la fel de atractiv ca întotdeauna. Inspirând guri de aer alpin și rânjind de încântare în timp ce cobor pe pârtiile mult iubite de la Balme și Les Grands Montets, este greu de imaginat că în 1924 schiul alpin abia exista și nici măcar nu era reprezentat la Jocurile Olimpice.

Chamonix are mai mult decât suficiente pârtii pentru a satisface schiorii relaxați ca mine, dar aventurierii se îndreaptă mai sus de pârtiile obișnuite ale stațiunii. Telescaunul original Aiguille du Midi a dus boburile olimpice pe munte (Marea Britanie a luat argintul în urma elvețienilor); astăzi, înlocuitorul său eficient transportă turiștii și schiorii înrăiți din centrul orașului până la 3.840 de metri.

Este greu de imaginat că, în 1924, schiul alpin abia dacă exista, și nici măcar nu era reprezentat la Jocurile Olimpice.

M-am forțat să urc în primul telescaun imediat după ora 8 dimineața, fiind singurul pasager fără schiuri, frânghii și alte aparate de mare altitudine cu aspect terifiant. Înghesuită în telecabină, am stat de vorbă cu britanica Annie-Jo Gregory. Schiatul pe Vallée Blanche este un ritual de trecere pentru fanaticii off-piste, dar ea mergea mai departe cu un prieten, urcând și mai sus cu schiurile legate în spate înainte de a porni la vale.

„Este înfricoșător, e o muncă grea și te împinge. Distracția vine după aceea, când o retrăiești la o bere.”

Aerul era vizibil mai rarefiat în vârf. M-am prins de balustradă și i-am urat noroc. În timp ce ea se îndrepta pe o creastă îngustă spre ghețar, eu am rămas la selfie-uri cu Mont Blanc în fundal și uitându-mă în jos la Chamonix ca de la fereastra unui avion.

Puteam distinge locul unde ar fi fost cândva imensul patinoar olimpic de 36.000 de metri pătrați. Norvegianca Sonja Henie era o patinatoare de 11 ani pe atunci. A încântat mulțimile cu zâmbetul ei contagios, dar a ieșit din competiție. Fără să se descurajeze, a devenit mai târziu campioană olimpică, înainte de a se muta la Hollywood și de a deveni vedetă de cinema.

Ascunse în pădurea de deasupra orașului se află rămășițele pistei de bob, dar singura structură complet intactă rămasă de la jocuri este saltul de schi Mont aux Bossons, vizibil de pe șoseaua de centură a orașului Chamonix. Merită o vizită pentru a vă imagina vuietul mulțimii din anii ’20 în timp ce sportivii se înălțau în aer.

Mustăcios și purtând o pălărie de lână bine uzată, Henri-François Morand, președintele secției de sărituri cu schiurile din cadrul Club des Sports de Chamonix, îmi arată cu mândrie câteva schiuri și ghete de acum un secol. Le păstrează în sediul comitetului, o magazie de lemn situată la poalele săriturii.

Are aerul cuiva care a trăit o viață și jumătate în munți și nu numai.

Poate că a trecut de prima tinerețe în domeniul săriturilor cu schiurile, dar Morand vorbește cu mândrie despre tinerii pe care îi antrenează astăzi.

„Nu este periculos?” îl întreb.

„Dacă cazi, doar alunecă în jos”, răspunde el cu o sclipire în ochi. „Eu le spun să nu uite să respire și vă vom da niște vin când vă veți opri!”.

Saltul nu are nici măcar un fir de zăpadă, iar Morand este convins că acest lucru se datorează schimbărilor climatice. El îmi vorbește despre posibilitatea instalării unei suprafețe artificiale. „Poate că săriturile pot fi la Jocurile Olimpice de vară”, spune el, glumind doar pe jumătate.

La o scurtă distanță cu mașina de centru se află Les Houches, o parte mai relaxată a „glam Cham”. Înconjurată de copaci și mai puțin aglomerată, are, de asemenea, cea mai bună selecție de restaurante montane. După o dimineață de schiat din greu, am alunecat până la o oprire și am mâncat paste și salată la La Fre Mi, privind peste vale.

Un loc plin de viață pentru a vă caza este Rocky Pop, care, cu camere duble de la 76 de lire sterline (micul dejun este plătit separat), este foarte avantajos în comparație cu opțiunile din apropierea centrului. Este un hostel care întâlnește un hotel funky și este perfect pentru familii, cu atracții pentru copii, inclusiv roboți Star Wars în recepție.

La câțiva kilometri mai sus în vale se află un alt loc minunat de cazare: hotelul Heliopic (camere duble de la 150 de lire sterline, mic dejun separat), care are o piscină și este mai central.

După o zi pe pârtii, am făcut o vizită la muzeul local, Maison de la Mémoire et du Patrimoine. Până la 15 martie, există o expoziție interesantă dedicată Jocurilor Olimpice, cu imagini alb-negru. Urmărirea eroismului și a tinerilor atleți de mult dispăruți este surprinzător de emoționantă.

După aceea, eu am dat lovitura și am dat peste barul Le K, un bar în aer liber plin de viață, pentru o bere urmată de o cină la restaurantul italian Casa Valerio.

Sub cerul albastru pudră, orașul strălucește în lumina soarelui, mai degrabă ca în ziua deschiderii jocurilor din 1924. Dar mai devreme, în luna ianuarie a aceluiași an, au căzut aproximativ 1,7 metri de zăpadă în 24 de ore, iar sute de locuitori din Chamonix cu lopeți s-au alăturat armatei pentru a curăța stadionul și patinoarul, îndepărtând zăpada cu sănii trase de mână exact la timp.

Și cei patru scoțieni de la începutul reportajului? Ei bine, au încheiat jocurile triumfător, învingând națiunea gazdă și câștigând aurul.