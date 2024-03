Zelenski îi răspunde Papei: „Biserica este cu oamenii, în prima linie, şi nu la 2.500 de km distanţă, de unde să medieze virtual” / Discuții cu președintele Franței

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a dat duminică seara o replică dură Papei Francisc, care îndemnase Ucraina să aibă curajul de a ridica steagul alb şi de a negocia pacea, arătând că în războiul împotriva Rusiei, adevăraţii lideri spirituali sunt în prima linie şi îi ajută pe oameni cu rugăciuni, vorbe şi fapte, iar cei aflaţi la 2.500 de kilometri distanţă – aluzie la Vatican – nu pot emite pretenţii de a media virtual „între cineva care vrea să trăiască şi cineva care vrea să te distrugă”, transmite News.ro.

„Când răul rusesc a început acest război, la 24 februarie, toţi ucrainenii s-au ridicat pentru a se apăra: creştini, musulmani, evrei, toată lumea. Mulţumesc fiecărui capelan ucrainean care se află în armată, în forţele de apărare. Ei sunt în prima linie. Ei protejează viaţa şi umanitatea. Ei ne sprijină cu rugăciuni, vorbe şi fapte. Aceasta este ceea ce este biserica – cu oamenii. Şi nu la două mii şi jumătate de kilometri distanţă, undeva unde să medieze virtual între cineva care vrea să trăiască şi cineva care vrea să te distrugă”, a declarat Zelenski în discursul video de duminică seara.

„Le mulţumesc tuturor celor din Ucraina şi celor care sunt cu Ucraina, care fac totul pentru a salva vieţi, le mulţumesc tuturor celor care ne ajută şi care sunt cu adevărat aproape de noi – cu acţiuni şi rugăciuni”, a adăugat şeful statului ucrainean.

„În Ucraina, au existat mulţi pereţi cândva albi ai caselor şi bisericilor care acum sunt arşi şi zdrobiţi de obuzele ruseşti. Iar acest lucru vorbeşte foarte elocvent despre cine trebuie să se oprească pentru ca războiul să se oprească”, a punctat Volodimir Zelenski.

Comentariile lui intervin după ceîntr-un interviu acordat televiziunii publice elveţiene RTS, datând de la începutul lunii februarie şi difuzat sâmbătă, Papa Francisc, întrebat despre situaţia din Ucraina, a îndemnat Kievul să nu îi fie „ruşine să negocieze, înainte ca lucrurile să se înrăutăţească”.

„Cred că cei mai puternici sunt cei care văd situaţia, se gândesc la popor şi au curajul de a ridica steagul alb şi de a negocia”, a afirmat suveranul pontif.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, îi dăduse deja, la rândul său, o replică tăioasă.”Steagul nostru este galben-albastru. Este steagul pentru care trăim, murim şi triumfăm. Nu vom ridica niciodată un alt drapel”, a răspuns şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, într-un mesaj publicat duminică pe X.

Pe de altă parte, în discursul pe care l-a transmis compatrioţilor duminică seara, Zelenskli a anunţat că a vorbit mai mult de o oră cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, el însuşi aflat în centrul unor polemici şi critici, după ce a declarat că nu ar trebui exclusă posibilitatea trimiterii de trupe occidentale în Ucraina, un comentariu salutat de Kiev, dar dezavuat de aliaţi şi exploatat propagandistic de Moscova.

„Astăzi am vorbit cu preşedintele francez Macron. Am vorbit mai mult de o oră. Îi sunt recunoscător lui Emmanuel pentru noii paşi de iniţiativă în sprijinul Ucrainei, pentru leadership-ul său, care ne dă putere tuturor în Europa. Îi sunt recunoscător pentru noul pachet de apărare. Am discutat despre programul şi principalele rezultate aşteptate ale viitoarei noastre întâlniri din Ucraina”, a declarat Zelenski, confirmând o preconizată vizită în Ucraina a şefului statului francez.

Ucraina a semnat de curând cu Franţa un acord bilateral de securitate.

„Vom continua să ne consolidăm puterea de foc şi apărarea aeriană ucraineană. Mai multe sisteme de apărare aeriană şi alte mijloace de înfrângere a avioanelor ruseşti înseamnă o pace mai rapidă. Le mulţumesc tuturor celor din lume care ne ajută în acest sens. Ucraina va avea mai multe sisteme de apărare aeriană – lucrăm la acest lucru foarte activ”, le-a spus Zelenski compatrioţilor, duminică seara.

„Ucigaşii şi torţionarii ruşi nu se deplasează mai departe în Europa doar pentru că sunt reţinuţi de ucrainenii înarmaţi, sub steagul albastru şi galben”, a reluat Zelenski un mesaj-argument pe care Kievul îl repetă de la începutul agresiunii ruse pentru a convinge Occidentul să-şi menţină sprijinul militar şi economic pentru Ucraina.

În context, Zelenski a anunţat că într-o singură noapte, duminică, forţele aeriene ucrainene au reuşit să doboare 35 de drone Shahed, de fabricaţie iraniană.

„În total, de la începutul lunii martie, teroriştii ruşi au folosit deja 175 dintre aceste drone ucigaşe împotriva Ucrainei. Din fericire, 151 dintre ele au fost doborâte de soldaţii noştri. Şi acesta este un rezultat foarte important”, a anunţat Zelenski, subliniind însă că există şi pierderi, iar apărarea antiaeriană trebuie întărită.

Pe de altă parte, liderul ucrainean a dat de înţeles că vor continua atacurile asupra unor obiective din adâncimea teritoriului rus, atacuri care sunt cu precădere opera serviciului de spionaj al armatei (GUR), condus de generalul Kirilo Budanov. „În urma rezultatelor din aceste săptămâni, am mult de mulţumit soldaţilor Serviciului de informaţii al apărării din Ucraina – nu este cazul să dezvălui detalii în mod public acum, dar inamicul simte cu adevărat munca lor”, a dat asigurări Zelenski. „Şi cu cât statul rus pierde mai mult, cu atât mai repede tot acest rău al războiului va fi îndepărtat din ţara noastră”, a continuat el, argumentând de ce Ucraina recurge la această tactică.

În finalul discursului său, Zelenski a făcut aluzie la războiul din Gaza, în condiţiile în care începe luna sfântă a Ramadanului, iar Ucraina are o comunitate musulmană din rândul căreia provine însuşi ministrul apărării, Rustem Umerov. „Luna sfântă a Ramadanului începe acum pentru musulmanii din Ucraina şi din întreaga lume. Şi în acest an, din păcate, Ramadanul este umbrit de război şi de suferinţa care continuă fără încetare. Fie ca această lună să ne aducă pe toţi mai aproape de o pace corectă şi echitabilă. Nu numai pentru Ucraina. Ci pentru toate popoarele care suferă din cauza războiului. Este în puterea umanităţii să realizeze o astfel de unitate care să protejeze în mod corect vieţile de războaie”, a spus Zelenski.