Rapid – FCSB: 2-2, gazdele au revenit pe final de la 0-2, Elvir Koljic a marcat golurile giuleștenilor

Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0, transmite News.ro.

Oaspeţii au deschis scorul repede pe Arena Naţională, prin Lixandru, care a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 7. Rapid a replicat prin şutul peste poartă al lui Alex Dobre, din minutul 24 şi prima repriză s-a încheiat cu elevii lui Charalambous în avantaj, 1-0.

La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.

Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, iar Ngezana a lovit bara cu o lovitură de cap, în minutul 79. După patru minute Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu şi Rapid părea că poate să forţeze egalarea. Ceea ce s-a şi întâmplat, în minutul 90+2, când Ngezana a greşit şi Koljic a reuşit dubla. S-a terminat 2-2, iar giuleştenii sunt pe locul secund, cu 12 puncte, în timp ce FCSB e a 13-a, cu 5 puncte.

Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid.

”Am dat totul din primul minut până în ultimul. Sunt fericit că am marcat două goluri şi am ajutat echipa, sper să mai fac acest lucru. E greu să joci contra campioanei, este o echipă de valoare. Poate sunt şi ei obosiţi, s-a simţit în ultimele minute, când am pus presiune pe ei. Mulţumesc fanilor pentru atmosferă, ne-am împins din spate, punctul ăsta este pentru ei”,, a declarat Koljic.



Fotbaliistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.

“O victorie scăpată printre degete. Cred că meritam cele trei puncte. Dn păcate ne-au egalat şi am pierdut două puncte foarte importante pentru noi. Am plecat la vestiar, nu am văzut golul doi al lor. Per total nu meritau niciun punct în seara asta. Am făcut o partidă bună. Rapid nu şi-a creat şanse. Trebuie să privim spre viitor şi să ne gândim la următorul meci.



O să facem meciuri din ce în ce mai bune. Suntem obligaţi să dăm totul cu Aberdeen. Meciul acesta ne dă încredere că o să creştem şi trebuie să legăm şi victoriile”, a spus Tănase.

Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid.

“Am controlat meciul până am primit primul gol. Am fost foarte organizaţi. Este păcat de eforul jucătorilor, am pierdut două puncte, am fost echipa mai bună. Dar meciul se termină după minutul 95, dacă faci greşeli, plăteşti. Am fost concentraţi 83 de minute şi apoi parcă am fost relaxaţi. Trebuie să ne refacem şi vom încerca să ne calificăm în grupa Ligii Europa. Echipa a arătat că are valoare, aceşti băieţi pot face multe lucruri bune“, a declarat Elias Charalambous.

RAPID: Stolz – Braun (Paşcanu 81), D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza – T. Christensen (Grameni 70), K. Keita – Al. Dobre, Gojkovic (Petrila 56), Hazrollaj (Koljic 56) – Baroan (Jambor 70). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FCSB: Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 46) – M. Toma (A. Stoian 88), Fl. Tănase (Edjouma 70), Oct. Popescu (Cisotti 46) – Politic (Bîrligea 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Paşcanu 86 / M. Popescu 71, Lixandru 77, Pantea 85

Arbitri: Istvan Kovacs – Ferencz Tunyogi, Ioan Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Iulian Dima