Zaharova îl ironizează pe Macron: Comentariile despre trimiterea de trupe în Ucraina „au de-a face cu anumite zile ale săptămânii”

Comentariile preşedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina „au de-a face cu anumite zile ale săptămânii”, a comentat ironic pentru TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, transmite News.ro.

„Aparent, are legătură cu anumite zile pe care le are săptămâna – aşa este ciclul”, a spus Zaharova, după ce Macron a declarat într-un interviu acordat publicaţiei The Economist că nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe nu a precizat exact ce a vrut să spună, dar probabil că a parafrazat expresia „şapte zile de vineri într-o săptămână”, menţionează Kommersant.

.