YouTube testează un instrument de inteligență artificială care clonează vocile vedetelor pop/ Utilizatorii vor putea crea melodii cu vocea lor cu ajutorul unui simplu mesaj text

YouTube a anunțat un instrument de inteligență artificială care le permite utilizatorilor să imite vedete pop precum Demi Lovato și John Legend, scrie BBC.

Funcția experimentală, numită Dream Track, permite utilizatorilor să creeze melodii scurte prin descrierea calităților, inclusiv a conținutului liric și a stării de spirit.

Nouă artiști au permis ca vocea lor să fie „clonată” de către software, printre care Charli XCX, Troye Sivan, T-Pain și Sia.

Deocamdată, aproximativ 100 de creatori de conținut din SUA au primit acces la acest instrument, care poate fi folosit doar pentru a crea coloana sonoră a videoclipurilor de pe YouTube Shorts – rivalul platformei TikTok.

Compania a publicat două videoclipuri de probă create cu Dream Track, care prezintă imitații ale lui Charlie Puth și T-Pain.

Piesa lui Puth a fost generată de următoarea solicitare: „O baladă despre cum se atrag contrariile, acustică optimistă”.

Rezultatul pare a fi un MP3 de calitate inferioară, plin de artefacte digitale. Uneori, vocea lui Puth sună „pătată”, cu consoane care sunt ocazional confuze și indistincte.

Dar piesa este, în mod recognoscibil, în stilul hiturilor sale pop cu înclinații R&B; iar versurile, deși banale, se potrivesc: „Iubito, nu avem nimic în comun / Dar știu că sunt ceea ce ți-ai dorit”.

Într-o postare pe blog, șeful departamentului de muzică de pe YouTube a declarat că instrumentul a fost conceput pentru „a testa, a învăța, a obține feedback și a asculta idei” de la artiști și spectatori.

„În această fază inițială, experimentul este conceput pentru a ajuta la explorarea modului în care tehnologia ar putea fi folosită pentru a crea conexiuni mai profunde între artiști și creatori și, în cele din urmă, între fanii lor”, a declarat Lyor Cohen, care a a lansat artiști precum Run-DMC și Beastie Boys.

Lansarea are loc la doar 24 de ore după ce YouTube a anunțat că va începe să alerteze spectatorii atunci când urmăresc un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

De asemenea, compania deținută de Google a declarat că va permite oamenilor să solicite eliminarea videoclipurilor care folosesc inteligența artificială pentru a simula o persoană identificabilă.

Dream Track este diferit, deoarece are aprobarea explicită a artiștilor implicați.

Multe dintre instrumentele care au apărut până acum par să fi fost antrenate pe materiale protejate de drepturi de autor – ceea ce a dus la procese intentate de autori precum Jonathan Franzen, Jodi Picoult și George R. R. R. Martin.

În aprilie, Universal Music a reușit să determine serviciile de streaming să elimine un cântec intitulat Heart On My Sleeve, care folosea voci generate de AI de la artiștii săi Drake și The Weeknd.

Într-o declarație, casa de discuri a afirmat că „antrenarea AI generative folosind muzica artiștilor noștri” a fost „o încălcare a legii drepturilor de autor” – deși această poziție nu a fost testată în instanță și rămâne o zonă gri din punct de vedere juridic.

Dar șeful Universal, Lucian Grainge, s-a numărat, de asemenea, printre personalitățile din industria muzicală care au susținut cea mai recentă evoluție a YouTube.

„În această piață dinamică și în evoluție rapidă, artiștii câștigă cel mai mult atunci când împreună ne angajăm alături de partenerii noștri tehnologici pentru a lucra la un mediu în care IA responsabilă poate prinde rădăcini și se poate dezvolta”, a declarat acesta.

„Doar cu un angajament activ, constructiv și profund putem construi împreună un viitor de succes reciproc.”

Comentariile sale au fost reluate de artiștii implicați, deși cu rezerve.

„Când am fost abordată prima dată de YouTube am fost precaută și încă sunt”, a declarat Charli XCX.

„Inteligența artificială va transforma lumea și industria muzicală în moduri pe care încă nu le înțelegem pe deplin. Acest experiment va oferi o mică perspectivă asupra oportunităților creative care ar putea fi posibile și sunt interesată să văd ce va ieși de aici.”

„Dezvoltarea tehnologiei AI se întâmplă rapid și ar trebui să facem parte din acest proces”, a adăugat T-Pain.

„Cred că, în calitate de artiști, trebuie să facem parte din modelarea modului în care arată acel viitor”, a fost de acord Demi Lovato.

În timp ce capacitatea de a copia voci celebre va atrage cea mai mare atenție, Google a anunțat și alte câteva proiecte muzicale cu inteligență artificială – inclusiv un instrument care le permite artiștilor să fredoneze o melodie, iar software-ul să creeze un instrument instrumental bazat pe această melodie.

De asemenea, compania a precizat că conținutul AI produs cu aceste instrumente va fi marcat cu filigranul pentru a fi dezvăluit.