Vot strâns în Norvegia, duminică și luni/ Miza este dacă țara va rămâne cu laburiștii sau virează spre dreapta

Norvegienii se prezintă duminică și luni la urne într-o cursă strânsă pentru a decide dacă vor continua cu un guvern condus de laburiști sau se vor întoarce spre centru-dreapta, transmite BBC. Sunt doar patru milioane de alegători în acest membru fondator al NATO, care împarte granița Arcticului cu Rusia și face parte din piața unică a UE dar nu este un stat membru.

În ciuda numărului mic de locuitori, Norvegia cântărește mult peste greutatea sa, pe scena internațională, iar războaiele din Gaza și Ucraina – precum și tarifele comerciale americane – au jucat un rol semnificativ în campania electorală. Cu toate acestea, în ultima parte a cursei, accentul s-a mutat pe creșterea costului vieții și pe inegalități.

„Cheltuielile publice, școala și infrastructura, infrastructura feroviară și construcția de drumuri, acest gen de lucruri,” spune Andreas, care este tatăl unui copil mic, despre ceea ce el consideră a fi problemele cheie.

Această concentrare internă a devenit clară în timpul festivalului politic de vară al Norvegiei din micul oraș Arendal, luna trecută.

În fiecare an, clasa politică norvegiană se alătură șefilor de companii, sindicatelor și publicului pe coasta de sud-est pentru o serie de discuții și întâlniri. De data aceasta, evenimentul s-a deschis cu o dezbatere electorală televizată la nivel național, la care au luat parte toți liderii politici principali.

Printre aceștia s-a numărat prim-ministrul laburist Jonas Gahr Støre, în vârstă de 65 de ani, care vizează un al doilea mandat după ce cei opt ani de guvernare conservatoare s-au încheiat în 2021.

El se luptă cu o provocare din partea unui bloc format din două partide conservatoare: Partidul Progresului, populist de dreapta, condus de Sylvi Listhaug, 47 de ani, care a crescut în popularitate, și partidul Høyre al fostului prim-ministru Erna Solberg, care dorește să revină la putere.

Unul dintre subiectele fierbinți ale campaniei a fost impozitul pe avere de 1%, pe care norvegienii îl plătesc dacă averea lor depășește 1,76 milioane de coroane norvegiene (130.000 lire sterline; 175.000 dolari).

Sute de norvegieni bogați au părăsit deja țara pentru Elveția în ultimii ani, din cauza impozitelor ridicate din țara lor natală.

Poate fi inversat acest exod?

Sylvi Listhaug a solicitat eliminarea impozitului pe avere și reducerea altor impozite, în timp ce conservatorii lui Solberg doresc să elimine impozitul pe avere pentru ceea ce ei numesc „capital de lucru”, cum ar fi acțiunile.

Laburiștii refuză să meargă atât de departe, dar au promis o revizuire amplă a impozitării. Fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, este însărcinat cu finanțele și avertizează împotriva creării unui sistem fiscal care să însemne că cei mai bogați norvegieni ajung să plătească puțin sau deloc impozit.

Sondajele de opinie dinaintea votului i-au plasat pe laburiști în frunte, înaintea partidului Progress al lui Listhaug și a conservatorilor, și susținuți parțial de „efectul Stoltenberg”.

Dar dacă forțele combinate de centru-dreapta câștigă, una dintre marile întrebări ale acestor alegeri este care dintre cei doi lideri de partid va fi prim-ministru.

Solberg, 67 de ani, care a fost prim-ministru timp de opt ani, a refuzat până acum să accepte ideea că rivala sa populistă ar putea prelua funcția înaintea ei, sugerând că alegătorii o consideră un politician prea polarizator.

Politica externă a fost rareori departe de campania electorală, iar ultimele săptămâni au fost dominate de o mișcare a fondului suveran de investiții al Norvegiei – cel mai mare din lume – de a renunța la investițiile în aproape jumătate din companiile israeliene pe care le deținea din cauza unor presupuse încălcări ale drepturilor.

Fondul de 1,9 miliarde de dolari (1,4 miliarde de lire sterline), constituit de-a lungul deceniilor din resursele uriașe de petrol și gaze ale Norvegiei, este gestionat de banca centrală, dar trebuie să respecte liniile directoare etice.

Norvegia are acces la piața unică a UE prin apartenența sa la Spațiul Economic European, astfel încât trebuie să respecte normele acestuia. Și face parte din zona Schengen fără frontiere a UE.

Războiul Rusiei din Ucraina poate că a adus Norvegia mai aproape de vecinii săi europeni pe o serie de planuri, dar problema aderării la UE a fost abia abordată în timpul campaniei electorale, deoarece partidele se tem să nu piardă alegători pe o temă atât de polarizantă.

„În Norvegia există încă un masiv ‘vot negativ,” a declarat jurnalistul Fredrik Solvang, care a fost unul dintre moderatorii dezbaterii televizate din Arendal.

Pentru conservatorii lui Solberg, demersurile active pentru aderarea la UE sunt o politică de bază, dar ar trebui să se bazeze pe un referendum.

„Deci nu este vorba despre această campanie electorală,” a declarat ea pentru BBC. „Și, desigur, atâta timp cât nu vedem o mișcare mai clară spre o majoritate pentru aderarea la UE, niciunul dintre noi nu va începe o nouă dezbatere despre referendum.”

„Partidul Laburist a fost întotdeauna pro-UE, dar nu este un subiect pe agenda de astăzi,” a declarat ministrul de externe Espen Barth Eide.

„Nu exclud că s-ar putea întâmpla în viitor, dacă se întâmplă lucruri majore, dar în acest moment, mandatul meu ca ministru de externe este să încerc să mențin cât mai bine posibil relația așa cum o avem.”

O parte din dezbaterea televizată de la Arendal a prezentat un duel între lideri de partide din aceeași tabără politică.

Când două partide de centru-dreapta – liberalii care doresc să adere la UE și creștin-democrații care nu doresc – au avut de ales între UE sau steagurile Pride în școli, au preferat să discute despre steaguri.

„Cred că, având în vedere statutul geopolitic, este un viitor nesigur și cred că poate trebuie să luăm discuția în serios,” a spus Iver Hoen, o asistentă medicală.

Christina Stuyck, care are atât cetățenie norvegiană, cât și spaniolă, este de acord.

„Cred că politica norvegiană se comportă ca și cum ar fi pe o insulă separată de restul lumii și nu ar fi afectată, dar este clar că este.”

Sistemul politic norvegian cere partidelor să atragă 4% din voturi pentru a intra în parlament și, deoarece are reprezentare proporțională, niciun partid nu poate guverna singur.

Pentru a forma o majoritate în Storting-ul de 169 de locuri, o coaliție are nevoie de 85 de locuri, iar guvernele minoritare au fost mult timp frecvente în Norvegia.

Partidul Laburist al lui Støre a format un guvern minoritar cu Partidul de Centru după ultimele alegeri, dar această coaliție bipartită s-a prăbușit în ianuarie, în urma unei dispute privind politicile energetice ale UE.

Blocul de centru-dreapta are propriile dezacorduri, astfel încât aceste alegeri s-ar putea încheia fără o majoritate clară atunci când voturile vor fi numărate luni seara.