Virgil Popescu: Actualul guvern nu a tras niciun ban din PNRR, tranşa 1 şi 2 a fost la guvernul Ciucă / Cred că aşa o să fie şi Câciu, ministrul zero fonduri europene

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat, marţi, că actualul guvern nu a tras niciun ban din PNRR, el precizînd că tranşa 1 şi 2 a fost la guvernul Ciucă. Popescu a mai spus că ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Adrian Câciu va fi ministrul zero fonduri europene, la fel cum PSD îl numea pe premierul Cioloş, transmite News.ro.

”Mi se pare foarte ciudat că din tot PNRR-ul ăsta, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Energiei au o problemă cu selecţiile”, a spus fostul ministru al Energiei, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Despre performanţa actualului Guvern, Virgil Popescu a spus: ”Ce a atras guvernul bani din PNRR? Că tranşa 1 şi 2 a fost la guvernul Ciucă. Actualul guvern nu a tras niciun ban din PNRR, actualul guvern nu ştiu, zero fonduri europene. Mai era cineva cu ministrul zero, tot cei de la PSD îi spuneau, parcă era Cioloş. Cred că aşa o să fie şi Câciu, ministrul zero fonduri europene. Am auzit că are cam 10%, nu ştiu, nu pot să verific”.

Despre PNRR, Virgil Popescu a precizat că probabil vor veni nişte bani la sfârşitul acestui an.

Virgil Popescu a mai spus că vrea să aibă o discuţie cu şefa PNRR, pentru a vedea exact ce se întâmplă. ”Vreau să mă asigur că toate statele sunt tratate la fel, nu putem să tratăm România într-un fel şi alte state, mai lejer. Nu e normal, sunt român şi nu pot să las să se întâmple toate aceste lucruri, mai ales că ştiu că toate selecţiile în România au fost făcute după aceeaşi lege, şi de la transporturi, şi energie, şi economie şi cele de la Ministerul de Finanţe.