viktor orban, premier ungar, ungaria budapesta
Sursa foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Viktor Orban, alături de premierul Slovaciei: „Este bine pentru noi să avem vecini normali”

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, duminica aceasta, la o ceremonie prilejuită de aniversarea a 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria la Esztergom, informează MTI, transmite Agerpres.

Adresându-se premierului slovac, care a participat de asemenea la eveniment, Orban a spus că Robert Fico „ştie ceva ce doar el din Europa ştie: atunci când Slovacia greşeşte într-un fel sau altul, el vine şi îndreaptă lucrurile”. În acest context, Viktor Orban i-a urat omologului său slovac mult succes în demersurile sale actuale.

Premierul ungar a salutat de asemenea recentul amendament la Constituţia Slovaciei care defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie, şi care recunoaşte două genuri.

Viktor Orban a amintit că este pentru a treia oară când el susţine un discurs la podul de pe Dunăre ce leagă cele două ţări, dar pentru prima dată în prezenţa lui Fico, un premier „indestructibil”, cu „cel mai îndelungat mandat din istoria Slovaciei”.

