VIDEO Trump înlocuiește un portret al lui Obama de la Casa Albă cu portretul său

Rivalitatea lui Donald Trump cu Barack Obama este afișată până pe pereții Casei Albe: președintele american a înlocuit portretul celui căruia i-a succedat în 2017 cu un tablou preluat de la tentativa de asasinat împotriva sa, cu pumnul încleștat, scrie Le Figaro.

Republicanul în vârstă de 78 de ani a făcut ca portretul singurului președinte de culoare din istoria Statelor Unite, un democrat, să fie mutat în cealaltă parte a coridorului principal de intrare al clădirii.

„O nouă operă de artă la Casa Albă”, a subliniat contul X al Casei Albe într-o înregistrare video publicată vineri, arătând tabloul de lângă scara principală, unde anterior fusese cel al unui Obama în costum, frontal, pe un fond alb.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T

— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025