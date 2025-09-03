VIDEO Transfier 2025 – 10 ani de provocare pe Transfăgărășan

Anul acesta, Transfier marchează un deceniu de existență și promite o ediție de neuitat. Se spune despre Transfier că este cel mai greu și cel mai frumos triatlon din Romania, pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.

Ediția a 10-a nu se va dezminți și va propune pe 6 septembrie celor peste 500 de participanți o experiență pe cinste și 5 curse: half 70.3 individual, half 70.3 ștafetă, olimpic individual, olimpic ștafetă și KoT guided by SportGuru.

Triatlonul de pe Transfăgărășan nu este doar o competiție sportivă, ci o veritabilă probă de rezistență, curaj și pasiune. Aici, fiecare participant își testează limitele pe unul dintre cele mai spectaculoase și dificile trasee din lume, unde proba de Half 70.3 se încheie simbolic după urcarea celor 390 de trepte către statuia lui Prometeu.

Ediția aniversară va reuni la start mai mult de 500 de sportivi din peste 13 țări, pregătiți să înfrunte înotul, ciclismul și alergarea în inima munților. Transfier 2025 se anunță a fi nu doar o competiție, ci o adevărată sărbătoare a sportului, a comunității și a pasiunii care a transformat Transfier într-un eveniment emblematic pentru triatlonul din România.

Organizat de YOLO Events, Transfier va debuta vineri, 5 septembrie, la Hotel Valea cu Pești pentru preluarea kiturilor, pasta party și ședința tehnică și depunere echipament. Programul complet poate fi consultat aici.

Sâmbătă, 6 septembrie, circulația va fi închisă complet în intervalul 07:00 – 18:00. Special pentru concurenți și familii/prieteni va funcționa, începând cu ora 11:00, un vaporaș de legătură între Valea cu Pești și Barajul Vidraru.

Evenimentul este organizat de Asociația YOLO Events în parteneriat cu Federația Română de Triatlon și propune 5 probe, detaliate în regulament:

Half 70.3 Individual: 1900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare

Half 70.3 Ștafetă: 1900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare

Olimpic individual: 1500 m înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare

Olimpic Ștafetă: 1500 m înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare

KOT – King of Transfăgărașan: 45 km bicicletă

Ce a fost la ediția din 2024 de la Transfier

Partenerii evenimentului

Transfier este organizat de Yolo Events sub licența Federației de Triatlon, cu sprijinul Hidroelectrica, CNAIR, Inspectoratului de Poliție Argeș și Sibiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș.

Sponsor Gold: SportGuru

Sponsori serie Yolo: UniCredit Bank, YoPRO, Mega Image, Gold Nutrition, Misura, Dormeo, Pepsi, Fortzoso

Sponsori: ReCondition, Dacia

Parteneri tehnici: Asics, Compressport, Bellotto, Garmin, Sailfish.

Parteneri: Hotel Valea cu Pești, Hotel Posada Vidraru, Edenia, Promo for You, WeAreSports, StayFitGym, Jidvei, Fuchs

Parteneri organizatorici: Triathlon Romania, Școala Moto Altfel, Hidroelectrica, Eco Klass, Karcher, Triatlon Team Pitesti

Partener media: SportID, G4Media, Rock FM

Despre Yolo Events

YOLO Events a fost creat în 2022 din pasiune pentru sport, sănătate și dorința de a promova un stil de viață echilibrat. Yolo e cea mai mare serie de evenimente multisport din România, ocazie pentru echipa noastră să cultive plăcerea de a face mișcare, indiferent de vârstă sau nivel de experiență. Ne ghidăm după o traiectorie clară: inspirație și educație despre beneficiile unui stil de viață activ, în inima comunității.

Organizăm evenimente sportive de anvergură – alergare urbană, alergare montană, ciclism și triatlon – în mai multe colțuri ale țării, pe parcursul întregului an:

Gerar – alergare nocturnă (campusul Politehnica București) Yolo Jersey – ciclism șosea (București) Timișoara 21k by SportGuru – concurs internațional de alergare urbană (Timișoara) Carpathia Trails – alergare montană în Bucegi, Piatra Craiului și Leaota, curse pentru toate nivelurile de experiență, de la 6k la 102k și cursa copiilor – gratuită (Cheile Grădiștei – Fundata) Transfier – unul dintre cele mai frumoase triatloane din Europa (Transfăgărășan) Buzău 21k – alergare urbană (Buzău)

În ultimul an au participat la competițiile Yolo Events peste 12.000 de sportivi amatori și elite din peste 30 de țări, printre care Ungaria, Serbia, Marea Britanie, Franța, Spania, Elveția, Germania, chiar și Canada, Australia și Statele Unite ale Americii. Dacă doriți să aflați mai multe, intrați pe Yolo Events.

