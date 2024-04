VIDEO Tineri care aleg viața la țară: „Sunt trenduri care cresc la nivel european și pe care noi avem norocul să putem să le implementăm în Viscri” / Cristian Radu s-a mutat aici după Bucureşti, Paris şi Berlin

Cristian Radu este președintele Fundației „Alba Eglesia” din satul Viscri, județul Brașov. Locuiește aici împreună cu familia, însă doar de câțiva ani. A făcut liceul în Curtea de Argeș, a urmat studii de informatică la București și de fotografie la Paris, a lucrat în IT și marketing online la Berlin, a publicat și a expus fotografie de modă și portret la Paris și la București.

Acum este președintele Fundației „Alba Eglesia”, înființată de aproape 30 de ani de către localnicii din satul Viscri, aflat în patrimoniul mondial UNESCO. Fundația face parte dintr-un ecosistem de ONG-uri care activează în una dintre cele mai bogate cultural regiuni din sudul Transilvaniei, cu o moștenire istorică impresionantă: biserici fortificate, conace și castele, trasee culturale și tradiții vechi.

Fundația derulează numeroase proiecte sociale în comunitate din Viscri, iar în anul 2023, a inaugurat Centrul Educațional din Viscri, în parteneriat cu comunitatea locală și sponsori privați, cu scopul de a oferi copiilor oportunitatea de a participa la activități educaționale și extracurriculare și la proiecte complementare ale partenerilor locali. Un grup de 25 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani din Viscri a fost inclus în activitățile desfășurate aici. Cea mai mare parte a acestor copii provin din familii marginalizate.

Filmare: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am început să mă implic din ce în ce mai mult în proiectele fundației, până când am ajuns să mă mut aici și să mă căsătoresc cu soția mea, care este de aici. Mutarea definitivă a venit însă înainte de pandemie. Până atunci încă mai mergeam la București și încă aveam relații profesionale, dar sigur și personale, pe care le întrețineam în București, dar pandemia ne-a dat un impuls să nu ne petrecem lockdown-ul într-un apartament și să îl petrecem la Viscri. Între timp avem copii aici, nu ne mai imaginăm că mai plecăm.

Se creează o nouă comunitate și se creează un nou nucleu pe care încercăm să-l creștem. Putem să trăim aici și pentru că nu suntem singuri, mai ales pentru că nu suntem singuri. Sunt mai multe familii de tineri care își doresc aceleași lucruri, care gândesc destul de similar, care au valori similare și au decis să trăiască aici. Și atunci împreună putem să facem proiecte, putem să ne gândim la viitorul satului, putem să ne gândim la o strategie și există un nucleu care se extinde din ce în ce mai mult, adică și oameni care s-au născut aici și oameni care au venit aici lucrează împreună, fiecare pe proiecte, în funcție de interese, că unii sunt pe agricultură, alții sunt pe turism, alții sunt pe servicii și cred că s-a înțeles deja că toți suntem aici și trăim aici pentru că moștenim și vrem să administrăm în continuare și să dăm mai departe acest patrimoniu, care nu este numai cultural, este și natural, vorbim despre agricultură, vorbim despre alimentație, vorbim despre toată natura pe care o avem în jur, care este cel puțin la fel de importantă pentru oameni, cum sunt clădirile și cultura.”

Cristian Radu conduce Fundația „Alba Eglesia” care face proiecte pentru copiii și tinerii din sat

„Există și pentru comunitate un fel de piramidă a nevoilor de bază și sigur că prima este cea economică și aceasta permite oamenilor să muncească și să aibă din ce să trăiască, dar apoi sunt nevoi care sunt imediate pentru o familie. În momentul în care ai copii, ai nevoie de servicii de educație, în momentul în care depășești o anumită vârstă, dar chiar și înainte, ai nevoie de servicii de sănătate și sociale. Și pentru că proiectele care au fost făcute până acum au contribuit semnificativ la componenta economică și satul are o economie funcțională și de succes, aș zice, am trecut la perioada următoare, în care trebuie să facem ceva ca să oferim oportunități de educație cât mai actuale, ca să zic așa, și apoi să putem să oferim și soluții la problemele pe care le are sistemul de sănătate sau de servicii sociale în rural.

Am deschis acest centru educațional, în care să oferim copiilor un spațiu în care să vină după școală și să continue educația, să continue să facă ceva care este și interesant și formator pentru ei.”

Rămân tinerii în sat?

„Am observat că există un flux al omului în natură, și anume oamenii care pornesc de la sat vor prima dată să meargă în altă parte, să vadă cum este la oraș și apoi, mai târziu, la fel ca și mine, își aleg ce e important pentru ei și unii dintre ei se întorc la sat, dacă oportunitățile economice le permit asta.”

Trenduri actuale în Viscri european

„Viscri este într-adevăr sit UNESCO și este cunoscut pentru patrimoniu, dar nu este suficient de cunoscut încă pentru comunitate. Și cred că Viscri european este cel care avansează și integrează prin comunitatea nouă și vie pe care o are un sat, vorbim despre un sat, integrează ceea ce se întâmplă la nivel europeansau mondial în Viscri. Adică vorbim de tehnologie, vorbim de artă, vorbim de festivaluri, evenimente, expoziții, agricultură, produse locale, slow food. Toate lucrurile astea sunt niște trenduri care cresc la nivel european și global și pe care noi avem norocul să putem să le implementăm în Viscri, pentru că e o comunitate mică, e o comunitate cu care s-a lucrat și care funcționează împreună.”