VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 57/ A murit fostul președinte Ion Iliescu, studenții rămân fără burse în vacanță, vara explodează între festivaluri și controverse publicitare

Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Iată o selecție a celor mai importante evenimente pe care trebuie să le știi, selectate de redacția ENTR. „ Știri fără Bullshit #57” – ediția în care istoria se închide cu zgomot, studenții rămân fără burse de vacanță, iar vara explodează între festivaluri și controverse publicitare.

Principalele titluri:

⚰️ Ion Iliescu a murit la 95 de ani. Primul președinte post-comunist al României lasă în urmă o moștenire politică disputată: Revoluția, Mineriadele, aderarea la NATO și UE – dar și procese pentru crime împotriva umanității. Liderii politici se împart între elogii și critici dure, iar guvernul declară zi de doliu național, în ciuda opoziției USR.

🎓 Lovitură pentru studenți: bursele nu se mai acordă în vacanță. ANOSR denunță lipsa consultării publice, iar noile reguli limitează ajutorul financiar și impun praguri de vârstă și frecvență.

🚨 SNSPA în scandal: sociologul Marius Pieleanu părăsește universitatea după acuzații de hărțuire sexuală. Liga Studenților cere să se rupă „cultura tăcerii și a fricii” din mediul academic.

🎵 Untold 2025 își deschide porțile cu Post Malone și Metro Boomin. Moment special dedicat lui Avicii, la 10 ani de la prima ediție.

👖 Sydney Sweeney și „Great Jeans”: campania American Eagle stârnește un val de reacții, de la amuzament la acuzații de eugenism. Brandul insistă: „A fost mereu despre blugi.” Trump, încântat de „dezvăluirea” orientării politice a actriței.

🏖️ Cât costă vara: șezlongurile și umbrelele din Mamaia rivalizează cu prețurile de pe Coasta de Azur. O comparație între litoralul românesc și plajele din vestul Europei.

