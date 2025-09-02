VIDEO Sferturi electrizante la US Open 2025: Sinner, Alcaraz și Djokovic se luptă pentru trofeu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jannik Sinner, principalul favorit la cucerirea trofeului, a făcut pasul în sferturile de la US Open 2025, italianul cedând doar trei game-uri contra lui Alexander Bublik (6-1, 6-1, 6-1).

Campion en-titre la Wimbledon, Sinner a avut nevoie de doar o oră și 23 de minute pentru a trece de Bublik, al 23-lea favorit de la Flushing Meadows.

În sferturi, Sinner va da peste un compatriot: Lorenzo Musetti, al zecelea cap de serie de la New York.

Pe tabloul de concurs se mai găsesc jucători precum Novak Djokovic (duel cu Taylor Fritz) și Carlos Alcaraz (meci cu Jiri Lehecka).

În cazul în care vor obține victorii în următorul lor meci, Djokovic și Alcaraz se vor întâlni pentru un loc în marea finala de pe Arthur Ashe.

De altfel, ultimul titlu de Grand Slam cucerit de Nole a venit tocmai la US Open, ediția din 2023.

Rezumatul partidei dintre Jannik Sinner și Alexander Bublik

Programul sferturilor masculine de la US Open 2025