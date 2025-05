VIDEO Scenă nemaivăzută în tenis: Pauza urgentă de toaletă l-a făcut erou pe jucătorul Luca Nardi

Luca Nardi a fost protagonistul unui moment viral la turneul Challenger de la Torino: italianul a avut nevoie de o pauză urgentă de toaletă, iar la revenirea pe teren a aflat că a fost penalizat cu trei puncte. A reușit însă să revină spectaculos și să câștige meciul cu Mariano Navone din runda inaugurală.

La scorul de 5-5 în setul decisiv și înainte de a servi, Nardi (locul 95 ATP) i-a transmis arbitrului de scaun că trebuie neapărat să se ducă la toaletă.

Cerința neașteptată a lui Luca a stârnit confuzie și amuzament în rândul publicului.

Mariano Navone (ocupant al locului 99 mondial) a fost nevoit să-și aștepte adversarul, iar când Nardi a sosit pe teren a aflat de la arbitrul de scaun că game-ul va începe direct de la 0-40.

Regulamentul ATP prevede că pot fi luate pauze de toaletă, dar doar în anumite momente.

Arbitrul de scaun a fost nevoit să facă o excepție, invocând suferința evidentă a jucătorului italian.

Nardi a fost penalizat conform regulamentului cu 3 puncte pentru depășirea timpului alocat. În aceste condiții, game-ul a început de la scorul de 0-40.

Navone a beneficiat de avantajul astfel realizat, a câștigat game-ul (6-5), dar nu a putut profita de jocul de serviciu pentru a închide meciul.

Nardi a revenit spectaculos și s-a impus în tiebreak cu scorul de 7-6(2).

Succesul lui Luca a venit după un meci de două ore și 52 de minute, scor 6-1, 5-7, 7-6(2).

