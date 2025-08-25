G4Media.ro
VIDEO Real Madrid, recital ofensiv pe terenul lui Oviedo

Fotbaliștii Realului din Madrid celebrează un gol marcat de Kylian Mbappe pe Santiago Bernabeu.
Jucătorii celor de la Real Madrid / Sursa foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Real Madrid a obținut o victorie clară, scor 3-0, pe terenul celor de la Oviedo, într-o dispută contând pentru etapa a doua din LaLiga (campionatul spaniol de fotbal).

„Dubla” lui Mbappe (37, 83) și golul lui Vinicius Jr. (venit de pe banca de rezerve) au stabilit scorul final, 0-3.

În urma acestui succes, trupa pregătită de Xabi Alonso are număr maxim de puncte, 6, la fel precum marea rivală FC Barcelona și Villarreal.

Clasamentul din LaLiga

  • 1 Villarreal 6 puncte (7-0 golaveraj)
  • 2 Barcelona 6 (6-2)
  • 3 Real Madrid (4-0)
  • 4 Espanyol 4 (4-3)
  • 5 Betis (2-1)
  • 6 Vallecano 3 etc.

Rezumatul partidei dintre Oviedo și Real Madrid

