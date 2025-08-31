G4Media.ro
Jucătorii celor de la Real Madrid / Sursa foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

VIDEO Real Madrid a întors soarta meciului cu Mallorca în doar două minute

Sportz31 Aug 0 comentarii

Real Madrid a obținut o nouă victorie în La Liga, formația antrenată de Xabi Alonso trecând, scor 2-1, de Mallorca. Oaspeții au deschis scorul pe impunătorul Santiago Bernabeu, dar în doar două minute „albii” au întors soarta partidei.

Meciul din cadrul etapei a treia a început rău pentru madrileni, Vedat Muriqi deschizând scorul în minutul 18 pentru Mallorca.

Pe final de primă repriză, Realul a întors soarta partidei în doar două minute: întâi a egalat Arda Guler în minutul 37, pentru ca un minut mai târziu să puncteze Vinicius Junior.

S-a intrat la pauză cu scorul de 2-1, iar tabela nu a mai fost modificată, cu toate că Realul a mai înscris prin Arda Guler (minutul 57), dar reușita a fost anulată.

Realul are trei victorii după primele trei etape din La Liga.

Rezumatul partidei dintre Real Madrid și Mallorca

