VIDEO Primele două favorite, calificări spectaculoase în semifinale la WTA Seul: Iga Swiatek, performera zilei
Iga Swiatek a cedat doar trei gameuri în partida cu Barbora Krejcikova, poloneza obținând calificarea în semifinalele turneului WTA 500 de la Seul după o partidă în care a impresionat (6-0, 6-3). În penultimul act al turneului asiatic a ajuns și a doua favorită, Ekaterina Alexandrova.
Swiatek nu a avut „milă” de Krejcikova: victorie după o oră și 26 de minute, scor 6-0, 6-3.
Dublă campioană de Grand Slam, Barbora nu a putut face nivelului ridicat arătat de Iga.
Într-o altă partidă a zilei, Ekaterina Alexandrova (locul 11 WTA și cap de serie doi) a trecut lejer, scor 6-2, 6-3, după o oră și 18 minute, de Ella Seidel (20 de ani, din Germania, locul 105 mondial).
Revenind la Swiatek, fosta lideră WTA va da în semifinale peste Maya Joint (19 ani, din Australia, locul 46 în ierarhia mondială).
WTA Seul, semifinale
- Iga Swiatek (1) – Maya Joint
- Ekaterina Alexandrova (2) – Katerina Siniakova
Rezumatul partidei dintre Iga Swiatek și Barbora Krejcikova
WTA Seul (Korea Open) are loc în perioada 15-21 septembrie, pe hard. Face parte din categoria WTA 500, are premii totale în valoare de $1,064,510, iar campioana en-titre este Beatriz Haddad Maia (titlu cucerit în 2024).
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.