VIDEO Primele două favorite, calificări spectaculoase în semifinale la WTA Seul: Iga Swiatek, performera zilei

Iga Swiatek a cedat doar trei gameuri în partida cu Barbora Krejcikova, poloneza obținând calificarea în semifinalele turneului WTA 500 de la Seul după o partidă în care a impresionat (6-0, 6-3). În penultimul act al turneului asiatic a ajuns și a doua favorită, Ekaterina Alexandrova.

Swiatek nu a avut „milă” de Krejcikova: victorie după o oră și 26 de minute, scor 6-0, 6-3.

Dublă campioană de Grand Slam, Barbora nu a putut face nivelului ridicat arătat de Iga.

Într-o altă partidă a zilei, Ekaterina Alexandrova (locul 11 WTA și cap de serie doi) a trecut lejer, scor 6-2, 6-3, după o oră și 18 minute, de Ella Seidel (20 de ani, din Germania, locul 105 mondial).

Revenind la Swiatek, fosta lideră WTA va da în semifinale peste Maya Joint (19 ani, din Australia, locul 46 în ierarhia mondială).

WTA Seul, semifinale

Iga Swiatek (1) – Maya Joint

Ekaterina Alexandrova (2) – Katerina Siniakova

Rezumatul partidei dintre Iga Swiatek și Barbora Krejcikova

WTA Seul (Korea Open) are loc în perioada 15-21 septembrie, pe hard. Face parte din categoria WTA 500, are premii totale în valoare de $1,064,510, iar campioana en-titre este Beatriz Haddad Maia (titlu cucerit în 2024).