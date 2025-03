VIDEO Novak Djokovic a doborât încă un record important din tenis

Victoria contra lui Camilo Ugo Carabelli de la Miami i-a adus lui Novak Djokovic doborârea unui nou record din tenisul de câmp masculin.

Nole s-a calificat în optimile Mastersului de la Miami, iar succesul l-a ajutat să-l întreacă pe Rafael Nadal la numărul de victorii obținute în carieră la turneele de categorie ATP 1000.

Astfel, Djokerul a ajuns la 411 victorii la competițiile ATP 1000, performanță cu care l-a depășit pe Rafael Nadal, marele rival al carierei.

„Sunt onorat să am am parte de un asemenea eveniment, un alt record doborât.

Întotdeauna este ceva în joc cam de fiecare dată când mă aflu pe teren și, desigur, asta mă motivează să mă descurc bine la turnee” – Novak Djokovic.

Ibericul a adunat 410 victorii și a câștigat 36 de titluri ATP 1000.

Novak a ajuns la 411 victorii, în timp ce trofeele Masters cucerite sunt 40 la număr.

Clasamentul titlurilor și al victoriilor din turneele de tip Masters (ATP 1000)

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

