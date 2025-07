VIDEO Messi, pe val în Miami – Două goluri și victorie la scor pentru echipa sa / Argentinianul a reușit șase duble în ultimele șapte meciuri

Lionel Messi și-a condus echipa spre o nouă victorie în Conferința de Est, în fața celor de la New York Red Bulls, scor 5-1, în deplasare, duminică dimineața, bifând a șasea dublă din ultimele șapte meciuri în MLS.

Messi și Inter Miami s-au dezlănțuit pe terenul celor de la New York Red Bulls după ce în ultimul meci din campionat au suferit o înfrângere usturătoare cu FC Cincinnati, scor 0-3, oprindu-le seria de victorii.

Gazdele deschiseseră scorul rapid prin Alexander Hack în minutul 14, dar combinația „generației de aur a Barcelonei” pe filiera Messi – Alba a egalat după 10 minute de la golul lui Hack. Segovia reușit o dublă și a adus-o în avantaj pe Inter Miami înainte de pauza.

Messi a înscris primul său gol în minutul 60, după ce o conexiune cu un alt prieten vechi, Busquets, s-a dovedit a fi fatală pentru NY Red Bulls. Același Messi a marcat și pentru 5-1, reușind a șasea dublă în șapte meciuri din MLS.

Sergio Busquets puts forth a dagger 🗡️ of a pass through the middle of the Red Bulls defense for the GOAT 🐐, #Messi, who runs in stride, leaves the NY goalie grasping for air & finishes for the 4-1 #InterMiamiCF lead..#MLS

pic.twitter.com/VjTtKqAjoL

— Xavier Guerrero (@XGLAVOZ) July 20, 2025