VIDEO Mark Williams, primul finalist de la Xi’an Grand Prix la snooker
Mark Williams, multiplu campion mondial, s-a calificat duminică în finala Xi’an Grand Prix la snooker, după ce l-a învins, scor 6-3, pe Daniel Wells.
Ocupant al locului 5 mondial, Mark a a fost condus în două rânduri, 1-0 și 3-2, dar a fost jucătorul mai precis și mai concentrat în ultima parte a semifinalei competiției chineze.
Triplu campion mondial la Crucible, Williams s-a impus cu 6-3 și nu a lăsat loc de intrepretări.
De cealaltă parte, Daniel Wells a avut parte de un turneu reușit la Xi’an Grand Prix, jocul prestat fiind mult peste locul 47 ocupat în prezent în ierarhia mondială.
Williams a bifat break-uri de 97, 64, 59, 145, 69 și 70 de puncte, în timp ce Wells a răspuns cu unele de 73, 60 și 57 de puncte.
În cealaltă semifinală se întâlnesc Gary Wilson și Shaun Murphy.
Mark Williams did this today #ilovesnooker @markwil147
pic.twitter.com/TuL5lD7fUQ
— I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) October 12, 2025
Mark Williams is through to the Xi’an Grand Prix Final after beating fellow Welshman Daniel Wells 6-3 in China 👏 pic.twitter.com/5w9sMluO0I
— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 12, 2025
Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.
- Drama unui campion mondial: „Nu e plăcut să știi că soția e pe masa de operație, iar tu joci snooker”
Premii Xi’an Grand Prix 2025
- Câștigător: £177.000
- Finalist: £76.000
- Semifinale: £34.500
Cum se joacă la Xi’an
- În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
- În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
- Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).
