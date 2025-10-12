G4Media.ro
VIDEO Mark Williams, primul finalist de la Xi’an Grand Prix la snooker

Mark Williams, triplu campion mondial de snooker, la masa de joc.
Mark Williams / Sursa foto: captură video

Mark Williams, multiplu campion mondial, s-a calificat duminică în finala Xi’an Grand Prix la snooker, după ce l-a învins, scor 6-3, pe Daniel Wells.

Ocupant al locului 5 mondial, Mark a a fost condus în două rânduri, 1-0 și 3-2, dar a fost jucătorul mai precis și mai concentrat în ultima parte a semifinalei competiției chineze.

Triplu campion mondial la Crucible, Williams s-a impus cu 6-3 și nu a lăsat loc de intrepretări.

De cealaltă parte, Daniel Wells a avut parte de un turneu reușit la Xi’an Grand Prix, jocul prestat fiind mult peste locul 47 ocupat în prezent în ierarhia mondială.

Williams a bifat break-uri de 97, 64, 59, 145, 69 și 70 de puncte, în timp ce Wells a răspuns cu unele de 73, 60 și 57 de puncte.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Gary Wilson și Shaun Murphy.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

  • Câștigător: £177.000
  • Finalist: £76.000
  • Semifinale: £34.500

Cum se joacă la Xi’an

  • În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.
  • În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.
  • Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).

