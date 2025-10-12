VIDEO Mark Williams, primul finalist de la Xi’an Grand Prix la snooker

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mark Williams, multiplu campion mondial, s-a calificat duminică în finala Xi’an Grand Prix la snooker, după ce l-a învins, scor 6-3, pe Daniel Wells.

Ocupant al locului 5 mondial, Mark a a fost condus în două rânduri, 1-0 și 3-2, dar a fost jucătorul mai precis și mai concentrat în ultima parte a semifinalei competiției chineze.

Triplu campion mondial la Crucible, Williams s-a impus cu 6-3 și nu a lăsat loc de intrepretări.

De cealaltă parte, Daniel Wells a avut parte de un turneu reușit la Xi’an Grand Prix, jocul prestat fiind mult peste locul 47 ocupat în prezent în ierarhia mondială.

Williams a bifat break-uri de 97, 64, 59, 145, 69 și 70 de puncte, în timp ce Wells a răspuns cu unele de 73, 60 și 57 de puncte.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Gary Wilson și Shaun Murphy.

Mark Williams is through to the Xi’an Grand Prix Final after beating fellow Welshman Daniel Wells 6-3 in China 👏 pic.twitter.com/5w9sMluO0I — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 12, 2025

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Cum se joacă la Xi’an