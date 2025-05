VIDEO Mark Williams, în finala CM snooker după o victorie surprinzătoare cu Judd Trump, liderul mondial

Veteranul Mark Williams a răsturnat calculele hârtiei și s-a calificat în finala Campionatului Mondial de snooker, galezul reușind să treacă de Judd Trump, liderul mondial, cu scorul de 17-14.

Acest succes mai puțin scontat îl propulsează pe galez în a cincea sa finală mondială și îl transformă, la 50 de ani, în cel mai vârstnic jucător care ajunge în finala Campionatului Mondial, depășind recordul anterior deținut de Ray Reardon, care a atins finala la 49 de ani în 1982.

Williams a reușit o revenire remarcabilă, după ce a fost condus cu 7-3, egalând scorul la 8–8 și preluând conducerea cu 13-11.

În final, a încheiat meciul cu un break de 123 de puncte, al patrulea său break de peste 100 de puncte în această semifinală spectaculoasă.

În finala de la Crucible programată pe 4 și 5 mai, Williams îl va înfrunta pe Zhao Xintong, cel care l-a învins pe Ronnie O’Sullivan cu 17-7 în cealaltă semifinală.

Zhao a devenit primul jucător chinez care ajunge în finala Campionatului Mondial.

Williams, campion mondial în 2000, 2003 și 2018, are acum șansa de a câștiga al patrulea său titlu mondial, într-un meci care promite să fie o confruntare captivantă între experiență și tinerețe.

LOOK WHAT IT MEANS! 💪

The oldest man ever to reach the final at the Crucible!

Mark Williams has done it, sealing a 17-14 win over Judd Trump to set up a final clash with Zhao Xintong.#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/9oRUvrVVbx

— TNT Sports (@tntsports) May 3, 2025