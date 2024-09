VIDEO Liviu Matei, medaliat cu aur la Campionatul European de Paraclimbing 2024, câștigător la o categorie pentru o singură dizabilitate, iar el are două/ Se mobilizează când vede alți concurenți cu probleme și mai mari, iar planul de cățărare și-l face în 5 minute

Ascensiunea în topul celor mai buni sportivi din Europa a realizat-o în doar trei ani de când practică acest sport, de când practică un sport în general. Talentul i l-a descoperit un antrenor care i-a propus să încerce să facă escaladă. Iar de atunci ascensiunea la panou, „cățără”, după cum spune el, i-a dat un alt sens, cel al competiției.

Cu modestie spune că intră în concurs alături de alți concurenți cu dizabilități care s-au apucat de escaladă de la vârste fragede. Nu ca el, de doar 3 ani de zile. Și la multe insistențe recunoaște că la Campionatul European de Paraclimbing de anul acesta, în august, de la Villars, Elveția, unde a ieșit pe locul 1, a luat medalie de aur la categoria AU3, amputații de de mână, iar el a intrat cu un mare dezavantaj: are două dizabilități în loc de una. Și la mâna stângă, dar și la un picior.

Două degete își folosește de la mâna cu probleme, iar la unul dintre picioare are nevoie de o încălțăminte specială care să-l susțină. Dar s-a antrenat și a învățat că alte părți ale corpului pot prelua din presiunea asupra celor care au o capacitate redusă.

Are la dispoziție 5 minute în care să observe traseul, să-l memoreze și să-și facă repede un plan, ce prize să folosească pentru a le ocoli pe cele pe care nu le poate cuprinde complet cu acea mână. Își calculează inclusiv pozițiile, locurile unde își poate odihni pentru câteva fracțiuni de secundă părțile corpului tensionate. Mecanismul l-a deprins în toți acești trei ani de când „cațără”.

„Dacă intri în joc, trebuie să joci”, spune Liviu Matei, un băiat ajuns acum la vârsta de 24 de ani. A venit în București din Buzău în 2021. Tot atunci, când a schimbat orașul de provincie cu capitala, s-a întâlnit și cu escalada. Iar între timp susține și sportul de performanță și un job în care îi învață pe copiii tipici și dar și cu dizabilități cum să se bucure de puterea pe care o au, fără să știe că o au. Nu doar corpul trebuie antrenat, ci și mintea care trebuie educată să ocolească teama că sus, la înălțime, nu exisă pericol cât timp ești susținut de forța proprie.

„Am participat la Campionatul european din Elveția care a fost o competiție foarte interesantă, fiind și primul campionat european de paraclimbing la care a participat. Am obținut medalia de aur, mi s-a părut similar cu un campionat mondial sunt traseele cam la fel, cam aceeași dificultate.

Mă antrenez din 2021 și de un an și jumătate fac antrenamente constante, săptămânale, cu program de antrenament, cu antrenori. Și în trecut m-am antrenat cu antrenori, doar că aveam job, nu veneam săptămânal la antrenamente.

Nu m-am gândit niciodată că o persoană cu dizabilități poate face performanță și sport în general, nu știam că există sport pentru persoane cu dizabilități. Vedeam la televizor doar în America prin filme că erau oameni în scaun rulant care jucau baschet și mi s-a părut foarte interesant, iar după vedeam oameni că urcă pe munte nu neapărat cu dizabilități, oameni tipici, aveam o dorință să merg pe munte și de atunci am inceput să mă cațăr, să merg pe munte.

Am venit ca o persoană care vrea să practice sportul, nu aveam neapărat o pregătire fizică foarte bună, dar ulterior antrenându-mă am căpătat și forță și multe multe abilități de cățărat. Eu când am venit prima dată, antrenorul de la sală mi-a zis că mă poziționez foarte bine și sunt foarte bun și de atunci mi-a zis că o să ajung campion într-o zi.

Din 2021 am pus piciorul pentru prima dată într-o sală. Acum, am intrat cu 4 persoane în finală, sportivi de performanță din Elveția, Israel și Franța, și eu am intrat al doilea, după am luat locul 1. Am concurat la categoria AU3 amputații de mână. Este o categorie la care eu sunt puțin dezavantajat având în vedere că am o problemă și cu piciorul”, a mărturisit Liviu Matei, în dialog cu G4Media și platforma ENTR pentru tinerii europeni.

Liviu Matei este acum la Cupa Mondială de la Arco, Italia, ce are loc pe 27-28 septembrie. El face parte dintr-o echipă mare de paraclimbing de 9 membri, între care sunt sportivi și cu au acuitate vizuală de doar 1%.

Lotul României de paraclimbig este format din Adriana Tofan, sportivă la categoria B1, Răzvan Nedu, sportiv la categoria B2, Cosmin Candoi, sportiv la categoria B3, Daniel Andrei, sportiv la categoria B3, Liviu Matei, sportiv la categoria AU3, Ștefan Dogaru, sportiv la categoria RP3, Florin Herciu, sportiv la categoria AL2, Maria Herciu, sportivă la categoria RP1, Andrei Petraru, sportiv la categoria RP1.

Mai jos puteți vedea ascensiunea lui Liviu Matei de la Campionatul European de Paraclimbing, august 2024, Villas, Elveția. Secvența de la 2:55.