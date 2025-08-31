VIDEO Nicușor Dan si Maia Sandu, la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău / Nicușor Dan: Sunteți un exemplu pentru Europa și lumea întreagă pentru modul în care încercați să apărați democrația

Președintele Nicușor Dan si Maia Sandu participă duminică la evenimentul „Marea Dictare Națională”, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. “Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi”, a declarat Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova.

”Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulţumesc, doamna preşedinte, pentru invitaţie. Ştiţi că începând din 2011 această zi este celebrată şi în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial, şi poate n-ar fi rău să copiem şi Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică, în discursul ţinut la evenimentul ”Marea Dictare Naţională” de la Chişinău, potrivit news.ro.

El a arătat că moldovenii sunt un exemplu pentru lupta pe care au dat-o pentru a păstra această limbă.

”Revenind serioşi, vă mărturisesc că sunt foarte emoţionat pentru că, aşa cum spunea doamna preşedinte, eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut şcoala în limba română şi dumneavoastră, în opinia mea, aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a subliniat Nicuşor Dan.

“România și Moldova sunt țării care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe alții astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți”, a adăugat Nicușor Dan.

“Acum, din nou sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa și lumea întreagă pentru modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a mai spus președintele Dan.

Maia Sandu a declarat că prezența lui Nicușor Dan la Chișinău “este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”

“Limba română nu trebuie celebrată doar o zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi (…) Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când doar pentru că rosteai numele limbii române, risca să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare”, a afirmat Maia Sandu.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, şi participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Ulterior, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, iar de la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.