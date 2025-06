VIDEO Lionel Messi, supărat chiar și după calificare: Explicația reacției nervoase a argentinianului

Inter Miami s-a calificat în optimile Campionatului Mondial al Cluburilor, dar cu toate acestea Lionel Messi a părăsit extrem de nervos terenul de joc după remiza, scor 2-2, cu Palmeiras. Moises Linares, jurnalist sportiv prezent la stadion, a explicat motivul supărării lui Messi: „A fost furios că echipa nu a câștigat.”

Gruparea din Miami a condus cu 2-0, iar soarta meciului părea pecetluită. Palmeiras a marcat însă de două ori în ultimele zece minute, iar remiza a trimis-o pe Inter pe locul doi în clasamentul final al grupei.

Acest lucru se traduce prin faptul că Inter Miami va da peste PSG în optimile CM al Cluburilor din SUA, un adversar incomod, campioana en-titre a Europei.

Cunoscut drept omul recordurilor din fotbal, Messi a părăsit nervos stadionul după remiza dintre Miami și Palmeiras.

Nu a zâmbit după calificare, ba, mai mult, a plecat furios către vestiare clătinând din cap și cu privirea în gol.

„Messi pleacă supărat pentru ceea ce pare a fi faptul că echipa sa nu a fost capabilă să-și asigure victoria”, a comentat Moises Linares, jurnalist sportiv prezent la stadion.

După fluierul final, Messi a făcut schimb de tricouri, dar a refuzat să rămână pentru festivități sau interviuri. A părăsit terenul vizibil iritat, cu pașii apăsați și cu neîmplinirea rezultatului final.

„Messi nu a fost deloc impresionat să vadă cum Inter Miami i-a făcut viața mai dificilă decât trebuia să fie”, transmite goal.com.

