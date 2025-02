VIDEO Faza zilei: Daniil Medvedev a abandonat în timpul meciului, dar nu și-a anunțat și adversarul că părăsește terenul

Daniil Medvedev a mai oferit o fază controversată, jucătorul rus abandonând în timpul partidei din sferturile ATP Doha, dar fără să anunțe sau să-și salute adversarul (pe Felix Auger-Aliassime) că va părăsi terenul.

Văzut drept unul dintre favoriții importanți la câștigarea turneului de categorie 500 de la Doha, Medvedev a fost nevoit să abandoneze după ce a pierdut primul set, scor 6-3, împotriva lui Felix-Auger Aliassime.

Jucătorul din Rusia a suferit de pe urma unei toxiinfecții alimentare și nu a mai putut continua partida.

A dat însă dovadă de lipsă de fair play: nu și-a anunțat adversarul că nu mai poate continua meciul și nici măcar nu l-a salutat, așa cum se obișnuiește.

Felix-Auger Aliassime nu a înțeles inițial se ce întâmplă, iar mai apoi a zâmbit ironic către propria lojă când a înțeles că de fapt adversarul său a abandonat fără să-l anunțe sau salute.

Never the ending you want to see ❤️‍🩹

After winning the first set 6-3, Felix Auger Aliassime is through to his third semifinal of 2025 as Daniil Medvedev retires with illness.

Get well soon, Daniil!#qatarexxonmobilopen pic.twitter.com/ZaOZOHrPwc

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 20, 2025