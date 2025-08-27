VIDEO Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat în limba română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova / ”Apărați-o cu aceeași hotărâre și sprijiniți-o cu hotărâre pe lidera voastră, Maia Sandu, care este și lidera tuturor europenilor liberi„ / De la eveniment a lipsit președintele României, Nicușor Dan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Franței, Emmeanuel Macron și premierul Poloniei, Donald Tusk, au avut discursuri în limba români, miercuri seara, în fața a mii de moldoveni reuniți la Chișinău pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Alături de ei a urcat pe scenă și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care s-a adresat mulțimii în limba engleză.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Sunt foarte fericit să fiu în această seară împreună pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău.

Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență, faceți parte din comunitatea europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei”, a spus Emmanuel Macron.



Donald Tusk a vorbit și el în limba română.

”Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită . Astăzi, vă spun ca un bun prieten că ce ați obținut e un rezultat impresionant al curajului și muncii voastre. Apărați-o cu aceeași hotărâre și sprijiniți-o cu hotărâre pe lidera voastră, Maia Sandu, care este și lidera tuturor europenilor liberi. La mulți ani, Moldova!”, a spus și Tusk.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.

Este de semnalat și faptul că președintele României, Nicușor Dan, nu a fost în Republica Moldova, pentru a fi alături de moldoveni de Ziua Națională și, mai mult decât atât, nici nu a adresat un mesaj de felicitare.