G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Care este cea mai agresivă rasă de pisici? Universitatea din Helsinki a…

Pisică albă
Sursa foto: Daily Sabah

Care este cea mai agresivă rasă de pisici? Universitatea din Helsinki a creat primul chestionar științific care îți dezvăluie ce fel de pisică ai

Pets&Cats14 Oct 0 comentarii

Într-un demers științific inedit și ambițios, cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au creat un chestionar detaliat despre personalitatea pisicilor, menit să aprofundeze înțelegerea comportamentului acestor animale de companie fascinante. Studiul, cel mai amplu de acest gen la nivel internațional, a implicat colectarea și analizarea datelor despre 4.300 de pisici din 26 de rase diferite.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.