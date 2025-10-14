Care este cea mai agresivă rasă de pisici? Universitatea din Helsinki a creat primul chestionar științific care îți dezvăluie ce fel de pisică ai
Într-un demers științific inedit și ambițios, cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au creat un chestionar detaliat despre personalitatea pisicilor, menit să aprofundeze înțelegerea comportamentului acestor animale de companie fascinante. Studiul, cel mai amplu de acest gen la nivel internațional, a implicat colectarea și analizarea datelor despre 4.300 de pisici din 26 de rase diferite.
