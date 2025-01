VIDEO Emma Răducanu, în turul trei la Australian Open – Sportiva cu origini românești o va întâlni pe Iga Swiatek

Emma Răducanu a reușit să o elimine de la Melbourne pe Amanda Anisimova (jucătoare mai bine clasată în ierarhia WTA), britanica calificându-se astfel în turul al treilea de la Australian Open. În drumul sportivei cu origini românești se va afla Iga Swiatek, următoarea adversară de la primul Grand Slam al anului din tenis.

Ocupantă a locului 61 mondial, Emma a trecut în două seturi, scor 6-3, 7-5, de Anisimova, americanca fiind clasată pe locul 35 în lume.

Meciul a durat o oră și 50 de minute, fiind unul intens, cu multă risipă de energie.

În turul al treilea, pentru Răducanu urmează duelul cu Iga Swiatek. Poloneza este a doua favorită de la Antipozi.

Învingătoarea meciului dintre Răducanu și Swiatek va da în optimi peste câștigătoarea partidei dintre Jaqueline Cristian și nemțoaica Eva Lys.

