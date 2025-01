Jaqueline Cristian, calificare în turul trei de la Australian Open – Următoarea adversară, din afara TOP 100 WTA

Jaqueline Cristian (locul 82 mondial) s-a calificat joi în turul al treilea de la Australian Open, primul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp. Jucătoarea din România a învins-o, scor 7-5, 7-5, pe italianca Lucia Bronzetti (a 76-a jucătoare a lumii).

A fost un meci cu multe break-uri (opt la număr), serviciul fiind o vulnerabilitate pentru ambele jucătoare. Din fericire, Jaqueline (26 de ani) a făcut diferența de la retur, acolo unde a fost mai precisă și mai agresivă.

Meciul s-a încheiat după două ore și patru minute.

De știut:

„Obiectivul realizabil pentru 2025 e top 50 WTA, iar obiectivul dur e să ajung între primele 30 din lume” – Jaqueline Cristian, pentru Eurosport, în urmă cu doar câteva zile.

It was another fight today for Jaqueline, but she never backed down. She had and lost leads, but she kept her head in it and didnt lose focus. And Jaqueline is awarded with a spot in R3 of a slam for the 1st time in her career! Jaqueline Cristian defeated Lucia Bronzetti 7-5, 7-5 pic.twitter.com/MFOII7lZKb

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 16, 2025