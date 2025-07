VIDEO Bolojan a anunțat plafonarea numărului de angajați din primării și consilii județene, concedierea celor care depășesc plafonul, limitarea salariilor în primăriile care nu își acoperă cheltuielile, finanțare doar pentru proiectele în stadiu avansat din programul Anghel Saligny

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au prezentat vineri, într-o conferință de presă, pachetul de măsuri pentru reforma administrației publice locale. G4Media a transmis LIVE.

Ilie Bolojan:

Sunt trei direcții importante pe care le vizăm prin măsurile pe care le propunem:

1. Să avem mai mult eficiență și responsabilitate

2. Să întărim capacitatea administrativă pentru a gestiona probleme, pentru a genera dezvoltare

3. Componenta de politici publice, descentralizare, digitalizare

Prin adoptarea acestor politici vrem să avem oa administrație care are decizia cât mai aproape de cetățean

Prima direcție, administrație mai eficientă

Principalele măsuri pe care le propunem:

Plafonarea numărului de angajați, stabilirea unui număr maxim pentru fiecare localitate la nivel național

Pentru primării indicatorul principal va fi numărul de locuitori

Pentru CJ, pot fi indicatori rafinați, nu doar numărul de locuitori, pot fi numărul de unități administrative, un spital județean în subordine, funcție de numărul de autorizații de construire eliberate

În felul acest vom avea un număr maxim de angajați ai primăriilor și un număr maxim pentru CJ

Astăzi avem situații în care avem primii cu un număr mic de angajai care funcționează foarte bine și alte primării cu număr mult mai mare de angajați unde nu ze vede niciun plus de servicii, de calitate

Avem CJ care au 100 de angajați și altele mai mici cu peste 200 de angajați.

Modul în care va fi stabilit va face ca acolo unde personalul a fost supradimensionat să trebuiască să fie redus iar unde e redus măsura nu-i va afecta.

A doua măsură pe care o propunem e limitarea numărului de polițiști locali. Norma stabilită azi de 1 polițist local la 1.000 de locuitori va fi majorată. Cât? Va rămâne să stabilim

Avem orașe care au un polițist la 2000 de locuitori și altele care depășesc limita legală și nu reușesc să-i aducă în limita legală datorită proceselor, Buzău este un astfel de exemplu.

Prin măsuri care țin de evitarea suprapunerilor de competențe cu Poliția, prin organizarea de dispecerate comune, prin direcționarea exactă a echipajelor, se stabilesc clar responsabilitățile. Dacă camerele de luat vederi se duc într-un singur dispecerat, toate polițiile își fac datoria mult mai bine.

O altă măsură importantă e stabilirea unei grile de salarizare unică pentru localitățile care nu-și acoperă din venituri proprii nici măcar cheltuielile de personal. Azi fiecare consiliu local își stabilește grila de personal și nivelul de salarizare. În multe localități grila de salarizare e dusă la maxim, cu 25% din localitățile din România care nu-și acoperă din venituri cheltuielile cu salariile.

Stabilirea unei grile la nivel național, pe care nu o vor putea depăși, este o decizie corectă având în vedere că în fapt guvernul asigură finanțarea acestor localități cu sume importante.

Celelalte unități, cu venituri proprii care acoperă integral cheltuielile, își vor putea stabili grila și organigrama pentru a-și optimiza funcționarea.

Alocarea fondurilor guvernamentale funcție de eficiența activității. Mă gândesc la gradul de colectare a impozitelor. Această prevede a fost amânată în fiecare an, având atât componente obiective cât și grija de a nu deranja aleșii locali. Acest pachet va rezolva în așa fel încât să existe capacitatea de a fi eficient.

În condițiile în care nu se vor realiza indicatorii de eficiență, sumele de la nivel național vor fi repartizate direct proporțional.

Un funcționar public va putea avea norma împărțită între două – trei primării.

La o primărie mică, colaborarea între primării este foarte importantă. Un contabil poate rezolva problemele de contabilitate cu o jumătate de normă la primărie, o jumătate de normă la alta.

Mă gândesc la alte componente de colaborare între primării, inclusiv partajarea de servicii, unele primării au servicii proprii de curățenie.

Sunt situații în care nu mai avem biblioteci în rural și un bibliotecar poate lucra la două primării. Un bilbiotecar la o comună mică nu se justifică cu normă întreagă.

Reducerea cabinetelor aleșilor locali, inclusiv a demnitarilor de la nivel central. Pe legea actuală, fiecare ales local are un cabinet. Cred că putem reduce acest număr, la nivel de țară numărul acestora depășește 10.000.

Am încredere că aleșii locali înțeleg că putem funcționa mult mai bine, putem avea servicii mai bune cu mai puțin bani, dar folosind toate pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru acest lucru.

Am finalizat o analiză a modului în are gestionăm investițiile constatând că e nevoie să ne concentrăm pe finanțarea pentru proiectele europene, suntem în situația în care nu mai putem asigura toate finanțările.

Un program important este programul Saligny. Am decis să piorititizăm aceste investiții și să continuăm finanțarea proiectelor într-un stadiu avansat. Pentru restul nu vom mai asigura în lunile următoare finanțarea.

Cseke Attlila:

Despre descentralizare

Vom propune simplificarea procedurilor, astfel încât să redăm atribuii de la nivel central la nivel local, cu resursele financiare aferente

O măsură specifică este descentralizarea activității organizării jocurilor de noroc. Autoritatea locală are dreptul de a decide dacă autorizează sau nu această activitate pe raza localității. Autoritatea locală poate decide amplasarea acestor activități în anumite zone. Autoritatea locală poate decide instituirea unei taxe speciale anuale care se va plăti de operatorul licențiat. În 30 de zile de la notificarea operatorului, autoritatea locală va aproba sau va refuza.

Va fi instituit un termen de 6 luni în care cei care desfășoară aceste activități vor trebui să ceară acceptul autorității locale. Dacă acest accept nu va exista, activitatea nu se va mai desfășura. E o măsură prin care comunitatea locală poate decide dacă are nevoie de o asemenea activitate și să impună o taxă specială.

Creșterea capacității financiare

Este incorect ca numai unii să plătească aceste taxe și impozite, cetățeni care în fiecare an își plătesc dările. Se vor institui măsuri prin care alte venituri ale unei persoane să poată fi reținut la sursă. Aceste venituri pot fi lunar să fie virate direct în contul unității administrațiv teritoriale.

Când există un venit, că el este venit care se dă prin AJPIS sau chiar prin primărie, să poată fi reținute sume pentru stingerea debitului.

Certificat de atestare fiscală la zero: suspendarea permisului de conducere dacă amenzile nu sunt achitate în 90 de zile.

Restituirea permisului suspendat are loc cu condiția dovedirii achitării tuturor debitelor. Dacă există un debit neachitat, permisul nu se restituie.

Radierea unui autovehicul nu se va putea face decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscală.

Achiziționarea de mașini – doar când are toate datoriile plătite. Azi doar vânzătorul trebuie să aducă certificat de atestare fiscală.

Autorizațiile de construire vor putea fi eliberate doar cetățenilor care și-au achitat taxele și amenzile.

Propunem instituirea unor mecanisme moderne, de verificare cu privire la existența și mărimea imobilelor construite cu sau fără autorizație de construire, astfel încât să existe temei legal pentru primărie ca prin utilizarea dronelor să poată să identifice aceste imobile

Nu mai trebuie să meargă inspectorii pe teren, nu e problemă legat de dreptul de proprietate, este o metodă des folosită în alte state ale UE

Aceste drone astăzi sunt capabile și să facă măsurători

Pe baza acestor măsurători, se va deschide rol fiscal pentru cetățeanii care nu și-a declarat acesată construcție, indiferent că a fost construită cu autorizație de construire sau fără

Vom propune ca autoritățile locale, primăriile, să poată externaliza încasarea debitelor scadente către autoritatea locală prin firme de executare fiscală

O mențiune aici: cheltuielile cu executarea vor fi în sarcina debitorului

Aplicarea sancțiunii contravenționale – se propune modificarea cuantumului ce poate fi plătit în 15 zile, jumătate din cuatumul amenzii aplicate, nu jumătate din minimul amenzii.

Modificarea codului de procedură fiscală, care azi spune că sunt informații de secret fiscal natura și cuantumul obligațiilor fiscale. Vom propune eliminarea de la secretul fiscal a acestor informații. Autoritățile locale și centrale vor putea publica pe șițe aceste informații care să devină publice.

Răspunsuri la întrebări:

Ilie Bolojan: La SGG reorganizarea va fi făcută în următoarele două săptămâni.

Q: Aveți o cifră câți bani au venit de la bugetul de stat pentru a ajuta UAT-urile care nu au avut suficiente venituri?

Ilie Bolojan: Când vom prezenta integral pachetul, vom oferi și aceste date.

Q: Câți consilieri vor rămâne la nivelul primarilor, viceprimarilor etc?

Ilie Bolojan: Nu cred că toate aceste posturi sunt ocupate. Cred că un procent important ar putea fi redus, mă gândesc la cât s-a propus reducerea la Cancelarie.

Q: Cum se poate suspenda permisul dacă legea prevede doar încălcarea legislației rutiere?

Cseke Attila: Când vorbim de neachitarea unei amenzi de încălcare a regulilor de circulație, avem la bază o sancțiune contravențională. Vom propune ca atunci când în 90 de zile nu se achită amenda, e un termen rezonabil, să avem o altă sancțiune, reținerea permisului.

Q: În multe localități se risipesc milioane de lei. Cum se vor stopa aceste risipe?

Ilie Bolojan: Aceste măsuri vin să facă administrația mai eficientă și condiționează alocarea sumelor guvernamentale de performanta în administrație. Când e vorba de bani publici, mai ales în situații dificile, fiecare autoritate locală trebuie uie să aibă grijă cum cheltuie banii.

Q: Cum veți adopta acest pachet nou, prin asumarea răspunderii?

Ilie Bolojan: Până la finalul lunii iulie, se va lua o decizie cu privire la modul în care aceste pachete vor fi adoptate.

Q: Comisia Europeană avertizează că euro ar fi putut ajunge la 5,5 lei anul viitor. Garantați. cu mandatul pe masă, că nu se va ajunge la acest scenariu?

Ilie Bolojan: Dacă adoptăm toate pachetele, dacă păstrăm disciplina fiscală, există o posibilitate bună ca România să treacă mai ușor prin această perioadă dificilă. Să mă apuc să fac predicții nu-mi permit.

Q: Cum se va evita situația în care autoritățile să angajeze firme private pentru a le face treaba?

Ilie Bolojan: Când o autoritate nu are personal competent sau suficient să propună anumite lucruri, formula rațională e de externalizare.

Când am fost președinte de CJ, 90% din proiecte erau propuse gestionate și pregătite de aparatul propriu. Pentru o parte din proiecte care cereau anumite specializări, am decis externalizări, dar nu am ținut personal excedentar și să și externalizeze un proiect.

Q: Comisia Europeană a cerut implementarea directivei privind cotele de TVA. Cum veți proceda?

Ilie Bolojan: Având în vedere adoptarea acestui proiect de lege, vom susține cel puțin în perioada următoare menținerea acestor cote.

Q: PSD amenință cu consultare internă pentru eventuală ieșire de la guvernare?

Ilie Bolojan: Vom ține cont de propunerile tuturor partidelor pentru a le pune în pachetele următoare, inclusiv propunerile colegilor de la PSD. Este nevoie să susținem o stabilitate politică care să genereze o stabilitate fiscală. Voi căuta să fac ca această coaliție să funcționeze pentru România.

Q: Președintele Nicușor Dan a criticat voalat decizia de majorare a TVA. Ați avut acest angajament de a nu majora TVA?

Ilie Bolojan: Consider că pentru buna funcționare a României o relație de respect, de colaborare onestă cu instituția prezidențială este o condiție de bază și aceasta este direcția pe care o vom urma.

Q: Ați fi de acord cu introducerea stagiului militar obligatoriu?

Ilie Bolojan: Consider că România trebuie să aibă o armată profesionistă, bine dotată, care să poată apăra teritoriul țării noastre.

Q: Ați spus vă veniturile unei persoane domiciliate într-un UAT vor putea fi reținute la sursă pentru neplata taxelor. E vorba de o poprire? Cine o va face?

Cseke Attila: La AJPIS, subordonată Ministerului Muncii, există o evidență pe baza căreia se plătesc ajutoarele sociale. UAT-urile comunică de trei ori pe an lista datornicilor și dacă AJPIS identifică persoane cu ajutor social reține lunar o parte din acest ajutor social.

La fel, indemnizația însoțitorului persoanei cu handicap, plătită de la buget, fiind vorba chiar de primăria de domiciliu e și mai ușor să identifici persoane cu datorii scadente din taxe, amenzi, din această indemnizație a însoțitorului persoanei cu handicap să se rețină lunar această sumă.

Q: Desecretizarea datelor de la secretul fiscal, ce scop are?

Cseke Attila: Să aflăm cu nume și prenume datoriile unui cetățean care locuiește într-un UAT. Să știm cine sunt ceilalți cetățeni care respectă legea și plătesc aceste taxe și impozite și cine eludează legea și nu plătesc. Vorbim despre datornici persoane fizice.

Q: Sunteți pregătiți pentru contestații în instanță?

Ilie Bolojan: Nu există prevederi care să impună achitarea de salarii compensatorii.

Q: Orice reducere de personal a fost urmată în general și de litigii în instanță…

Ilie Bolojan: În Oradea sunt sub 80 de polițiști locali și toată activitatea e operativă și funcționează fără probleme

În plus, mai devreme vineri a avut loc și o conferință de presă susținută de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, pe tema reorganizării Cancelariei premierului.