VIDEO Barcelona, prima finalistă a Supercupei Spaniei, după 2-0 cu Athletic Bilbao / Real Madrid și Mallorca se înfruntă pentru celălalt loc

Barcelona a câștigat miercuri seară, la Jeddah (Arabia Saudită), împotriva celor de la Athletic Bilbao, scor 2-0, asigurându-și locul în finala Supercupei Spaniei. Real Madrid o va înfrunta pe Mallorca, joi seară, în cealaltă semifinală, pentru completarea tabloului final.

Echipa blaugrana a început în forță meciul, irosind câteva ocazii bune în start. În minutul 17, Gavi a deschis scorul după un joc colectiv bine pus la punct de elevii lui Flick, faza culminând cu pasa decisivă oferită de Balde, iar Gavi a trimis mingea printre picioarele lui Unai Simón.

După gol, Athletic Bilbao a încercat să revină și a echilibrat puțin ritmul. Cu toate acestea, trupa antrenată de Ernesto Valverde nu a reușit să restabilească egalitatea până la pauză.

Repriza a doua a început în mod asemănător cu prima parte. În minutul 52, Barca a recuperat mingea la mijlocul terenului, Gavi i-a pasat lui Lamine Yamal peste linia defensivă, punându-l pe acesta în poziție de unu la unu cu portarul. Puștiul spaniol l-a executat pe colegul său de națională, dublând avantajul de pe tabelă.

În continuare au urmat ocazii la ambele porți. În minutul 82, Nico Williams a strecurat o pasă în careu către De Marcos, care a înscris, însă dintr-o poziție de ofsaid.

Cinci minute mai târziu, Frenkie de Jong a greșit o pasă înapoi, mingea a deviat la Iñaki Williams, iar acesta a șutat perfect la colțul lung, lăsându-l fără replică pe portarul polonez. Cu toate acestea, contactul anterior cu un coechipier al lui Iñaki a dus la anularea golului prin VAR, tot din motive de ofsaid.

Partida s-a încheiat după o ultimă șansă ratată de Raphinha, iar Barcelona s-a calificat mai departe. Finala va avea loc duminică, 12 ianuarie, de la ora 21:00.

