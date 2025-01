VIDEO Alexander Zverev, după ce a pierdut o finală de grand slam a treia oară: E nasol să stau iar lângă trofeu şi să nu-l pot ridica

Germanul Alexander Zverev, locul 2 mondial, a pierdut, duminică, finala de la Australian Open în faţa italianului Jannik Sinner. Pentru german este a treia finală de grand slam pierdută, după cele de la US Open în 2020 şi Roland Garros în 2024, transmite News.ro.

Beautiful moment between Sinner and Zverev after the Australian Open final. Zverev has lost 3 Grand Slam finals… it’s painful to come that close but fall just short. Jannik puts his arms on his shoulders and consoles him. All class. ❤️ pic.twitter.com/rZE8iMUoVT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2025

”E nasol să stau iar lângă un trofeu de grand slam şi să nu-l pot ridica”, a spus Zverev la ceremonia de premiere de la Melbourne..

”Jannik, tu meriţi pe deplin. Am sperat să fiu mai competitiv, dar nu s-a putut. Felicitări ţie şi echipei tale. Mulţumesc echipei mele, încercăm să facem totul pentru a câştiga un grand slam, se pare că încă nu fac ce trebuie. Mulţumesc organizatorilor, habar nu aveţi ce dificili suntem noi, jucătorii de tenis. Craig Tiley (directorul turneului) face cel mai bun turneu din lume. Nu ştiu dacă voi fi în stare să ridic acest trofeu, dar voi reveni şi voi încerca şi voi face totul pentru a reuşi acest lucru”, a adăugat Zverev.

La ceremonie de premiere, Sinner l-a îmbrăţişat pe Zverev, care era aproape de a izbucni în plâns.

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner, locul 1 mondial, a câştigat Australian Open pentru a doua oară consecutiv, după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev, cap de serie numărul 2, scor 6-3, 7-6 (4), 6-3.

La 27 de ani, Zverev a pierdut a treia oară o finală de grand slam, după US Open în 2020 în faţa lui Dominic Thiem şi Roland Garros în 2024 în faţa lui Carlos Alcaraz.