Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, la RFI: PSD creează blocaje în coaliție. USR, preocupat de imagine
”PSD pune frână reformelor”, declară la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași critică de asemenea atitudinea conflictuală a colegilor de coaliție de la USR, transmite RFI.
”Acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”, afirmă el.
Alexandru Muraru comentează situația din coaliție: ”Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”.
