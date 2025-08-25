G4Media.ro
Alexandru Muraru
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, la RFI: PSD creează blocaje în coaliție. USR, preocupat de imagine

25 Aug

”PSD pune frână reformelor”, declară la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași critică de asemenea atitudinea conflictuală a colegilor de coaliție de la USR, transmite RFI.

”Acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”, afirmă el.

Alexandru Muraru comentează situația din coaliție: ”Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”.

Citește integral pe RFI. 

