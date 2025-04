Vicepreşedintele american J.D. Vance s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului / O întrevedere cu Papa Francisc nu este programată oficial, din cauza stării sale de sănătate

Vicepreşedintele SUA, J.D. Vance, s-a întâlnit sâmbătă cu secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul italian Pietro Parolin, în timp ce o întâlnire cu papa Francisc nu este programată oficial deoarece acesta continuă să se afle în convalescenţă după o infecţie respiratorie, transmite AFP, citată de Agerpres.

Delegaţia vicepreşedintelui SUA, format din câteva zeci de vehicule, a sosit la Vatican prin Via della Conciliazione cu puţin timp înainte de ora 10:00 a.m. (8:00 a.m. GMT) prin Arcul Clopotelor, intrarea rezervată vizitelor de stat.

Nu este planificată o primire la Suveranul Pontif deoarece acesta continuă să se recupereze după ce a fost externat pe 23 martie, după 38 de zile în spitalul Gemelli pentru pneumonie bilaterală. Surprizele nu sunt însă excluse, aşa cum a fost cazul salutului pe care Papa Francisc l-a adresat Regelui şi Reginei Regatului Unit, Charles al III-lea şi Camilla, în timpul vizitei lor oficiale în Italia.

O altă oportunitate pentru un scurt salut ar putea fi duminică, când se săvârşeşte Liturghia din Duminica Paştelui, la care Vance împreună cu familia ar putea participa.

J.D. Vance a participat vineri la slujba din Vinerea Mare dedicată Patimilor Domnului în Bazilica Sfântul Petru, la care Sfântul Părinte nu a participat. El a participat la ceremonie însoţit de soţia sa, Usha, şi de cei trei copii ai lor.

Vicepreşedintele american s-a convertit la catolicism în 2019.

Vance aparţine aripii ultraconservatoare catolice care nu îşi ascunde criticile la adresa papei Francisc şi îi împărtăşeşte opinia în privinţa migranţilor, în timp ce Vaticanul a deplâns reducerile contribuţiilor la cooperarea internaţională făcute de administraţia preşedintelui Donald Trump.

Vicepreşedintele SUA se află într-o vizită oficială în Italia până duminică şi a avut, de asemenea, vineri o întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni.