Vicepreședinta Autorității Naționale pentru Resurse Minerale pierde definitiv procesul cu ANI, care a declarat-o în stare de incompatilibiate/ A fost numită în funcție de premierul Ciolacu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că vicepreședinta Autorității Naționale pentru Resurse Minerale, Petrol și Stocarea Geologică a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), Marinela-Sofia Tripa, s-a aflat în stare de incompatibilitate, relatează JustNews.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia, pronunțată pe 18 septembrie 2025, respinge recursul depus de Tripa împotriva hotărârii Curții de Apel București din 2022 și confirmă raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) din 2020.

Numirea în funcție. Marinela-Sofia Tripa a fost numită pe 17 decembrie 2024 de premierul Marcel Ciolacu ca vicepreședinte al ANRMPSG pentru un mandat de cinci ani. Instituția a fost înființată în mai 2025 prin Legea de aprobare a OUG nr. 81/2024, care a desființat Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și a transferat atribuțiile acesteia în noua structură. Tripa conducea anterior Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO).

Constatarea ANI. În martie 2020, ANI a stabilit că Tripa s-a aflat în incompatibilitate: deși fusese numită în conducerea ACROPO în 2017, ea a rămas angajată și în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Potrivit ANI, ea a încălcat art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, care prevede că „funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate (…) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”.

Deciziile instanțelor. În noiembrie 2022, Curtea de Apel București a respins contestația Marinelei-Sofia Tripa. Instanța a subliniat că „incompatibilitatea nu depinde de exercitarea efectivă a funcției sau de remunerare, ci de simpla deținere cumulativă a două funcții publice”.

În septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul, hotărârea devenind definitivă.

Consecințe legale. Conform art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, „persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Această prevedere ridică întrebări asupra legalității și oportunității menținerii Marinelei-Sofia Tripa în funcția de vicepreședinte al ANRMPSG, instituție cu atribuții strategice în domeniul resurselor minerale, petrolului și stocării geologice a dioxidului de carbon.

Context. ANRMPSG a preluat atribuțiile fostei ANRM și joacă un rol crucial în reglementarea concesiunilor miniere și petroliere, dar și în proiectele de stocare geologică a CO₂ – domeniu considerat esențial în tranziția energetică. Numirea unui vicepreședinte cu un verdict definitiv de incompatibilitate poate vulnerabiliza instituția, atât pe plan intern, cât și în relația cu partenerii internaționali și investitorii privați.

Sursa: JustNews.ro