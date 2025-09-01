Vetements contestă în SUA respingerea mărcii: traducerea nu ar trebui să decidă soarta brandului

Brandul francez Vetements s-a adresat Curții Supreme a Statelor Unite pentru a solicita revizuirea unui caz privind o marcă înregistrată. Compania contestă o decizie a unei instanțe inferioare care a respins cererea sa de înregistrare a mărcii „Vetements”, conform Fashion United.

Problema centrală este dacă numele brandului poate fi înregistrat în Statele Unite. Compania susține că sistemul juridic greșește atunci când se bazează pe traducerea în engleză a unui cuvânt străin pentru a determina dacă acesta poate fi înregistrat.

Cererea inițială pentru marca Vetements a fost respinsă de Oficiul pentru Mărci și Brevete al SUA (echivalentul INPI din Franța), pe motiv că termenul este prea generic pentru o marcă de îmbrăcăminte. O Curte de Apel americană a confirmat această decizie, considerând că un număr suficient de mare de americani înțeleg sensul cuvântului în limba franceză.

În replică, Vetements afirmă că a judeca un brand non-englez după traducerea sa este nedrept și nu reflectă modul în care consumatorii percep efectiv marca. Compania consideră că un nume de brand ar trebui evaluat pe baza valorii sale proprii și nu a traducerii literale.

Brandul subliniază, de asemenea, că diferite instanțe americane au opinii divergente pe această temă, ceea ce face ca dosarul să aibă șanse mari să fie analizat de Curtea Supremă pentru clarificare. Prin preluarea cazului, Curtea ar putea stabili o regulă clară privind modul în care cuvintele străine sunt tratate în legislația americană privind mărcile comerciale.