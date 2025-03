Veniturile globale din muzica înregistrată au crescut cu 6,5% până la 36,2 miliarde de dolari în 2024, potrivit MIDiA Research

IFPI (Federația Internațională a Industriei Fonografice) este de așteptat să publice rezultatele oficiale ale veniturilor globale din muzica înregistrată pentru 2024 în această lună, dar între timp, MIDiA Research a publicat propriile estimări, relatează Music Business Worldwide.



Una dintre principalele concluzii ale raportului MIDiA‘s Recorded Music Market Share, publicat joi (13 martie), este aceasta: Creșterea globală a veniturilor din muzica înregistrată încetinește și, în viitor, artiștii și deținătorii de drepturi ar trebui să se concentreze pe creșterea drepturilor extinse (de exemplu, o mai bună monetizare a superfanilor), mai degrabă decât să se bazeze pe creșterea veniturilor din streaming.

Statistica principală din noul raport al MIDiA: Veniturile globale din muzica înregistrată au crescut cu 6,5% față de anul precedent, până la 36,2 miliarde de dolari. Acest lucru marchează o încetinire față de 2023, când veniturile au crescut cu 9,7% față de anul precedent, conform estimărilor MIDiA.

Cifrele MIDiA din acest an nu sunt direct comparabile cu cele din anii precedenți, deoarece firma de cercetare a declarat că „din cauza unor modificări ale recunoașterii veniturilor obținute de etichetele care nu sunt majore (inclusiv eliminarea unor venituri contabilizate dublu pentru etichetele care acționează, de asemenea, ca distribuitori), cifrele veniturilor istorice totale și cotele de piață s-au modificat ușor în comparație cu edițiile anterioare ale acestui raport” și că „în consecință, toate cotele de piață ale etichetelor majore au crescut ușor”.

Impactul streaming-ului muzical „se diminuează”, a declarat MIDiA, iar 2024 a marcat primul an în care cota streaming-ului din totalul muzicii înregistrate nu a crescut.

Potrivit MIDiA, veniturile din streaming au crescut cu 6,2% de la an la an până la 22,2 miliarde de dolari, comparativ cu o rată de creștere de 10,3% în 2023. Streaming-ul a reprezentat 61,3% din totalul veniturilor, față de 62,5% în anul precedent.

„Contribuția streamingului la creșterea globală a industriei a scăzut, de asemenea, la 58,5%, în scădere de la 64,6% în 2023”, a declarat MIDiA.

Raportul a adăugat: „Decelerarea mult așteptată a veniturilor din streaming – în ciuda recentelor creșteri de prețuri – a sosit acum. Atenția industriei se îndreaptă către niveluri super-premium și noi modele de monetizare pentru a relansa creșterea.”

MIDiA sugerează că viitoarea creștere a veniturilor se va baza din ce în ce mai mult pe drepturi extinse – ceea ce înseamnă lucruri precum merchandise, sponsorizări, branding și alte surse de venituri în afara vânzărilor de muzică în sine.

Cele mai recente date ale MIDiA susțin această afirmație. Drepturile extinse au reprezentat venituri de 4,1 miliarde de dolari în 2024, în creștere cu 17% față de anul precedent, de la 3,5 miliarde de dolari în 2023. Acesta este un ritm de creștere semnificativ mai rapid decât restul muzicii înregistrate.

Drepturile extinse au reprezentat 11,3% din veniturile din muzica înregistrată în 2024, față de 10% în 2023. (MIDiA ia în considerare drepturile extinse ca parte a veniturilor din muzica înregistrată. Excluzând drepturile extinse, veniturile din muzica înregistrată în 2024 ar fi ajuns la 32,1 miliarde de dolari).

„Cu atât de multă incertitudine în economia globală, o creștere anuală a veniturilor de 6,5% este o realizare în sine. Cu toate acestea, încetinirea streaming-ului, cuplată cu un alt an în scădere pentru vânzările fizice ale muzicii, a subliniat o cantitate în continuă creștere a volatilității pieței”, a declarat Mark Mulligan, Managing Director și Senior Music Analyst la MIDiA Research.

„Ceea ce face ca segmentul drepturilor extinse, în creștere rapidă, să fie atât de important pentru industrie. Nu numai că face o treabă crucială de monetizare a fandomului, dar devine rapid o protecție împotriva creșterii înțepenite a streaming-ului și a sectorului fizic care face yo-yo.”

În ceea ce privește cota de piață, cota de venituri a caselor de discuri non-majore a crescut pentru al treilea an consecutiv. Conform MIDiA, veniturile acestora au crescut cu 8,4% de la an la an, ajungând la 5,4 miliarde de dolari, depășind creșterea de 5,4% înregistrată de marile case de discuri.

Dintre marile case de discuri, doar Sony Music Group (SMG) și-a majorat cota de piață în 2024. Creșterea anuală a veniturilor cu 10,2% a dus la o creștere a cotei de piață cu 700 de puncte de bază, până la 21,7%. Universal Music Group, cea mai mare companie de muzică din lume, a pierdut 100 de puncte de bază din cota de piață, a raportat MIDiA.

„SMG a fost, de asemenea, casa de discuri majoră cu cea mai rapidă creștere în prima jumătate a deceniului, crescând cu un total de 73,9% între 2020 și 2024”, a notat MIDiA.

De asemenea, numărul artiștilor care își distribuie propriile producții este în creștere – atât în ceea ce privește veniturile obținute, cât și în ceea ce privește numărul acestora.

Segmentul „Artists Direct” al MIDiA – adică artiștii care își distribuie muzica prin intermediul unor platforme precum CD Baby, DistroKid și TuneCore – a înregistrat o creștere anuală a veniturilor de 4,7%, ajungând la 2,0 miliarde de dolari în 2024. Acesta este un ritm de creștere ușor mai rapid decât în anul precedent, când veniturile acestui segment au crescut cu 4,5%.

Acest lucru se întâmplă în ciuda „vânturilor potrivnice”, cum ar fi pragurile minime de streaming pentru a primi plăți de la serviciile de streaming, a remarcat MIDiA.

Spotify a introdus anul trecut o nouă regulă conform căreia nu va mai plăti pentru piesele care au avut mai puțin de 1 000 de redări în ultimele 12 luni. Modelul de plată „centrat pe artist” al Deezer are un principiu similar, în sensul că piesele care primesc mai puțin de 1.000 de difuzări și 500 de ascultători unici pe lună primesc redevențe mai mici decât piesele care depășesc acest prag.

Cu toate acestea, artiștii independenți se confruntă cu un alt „vânt potrivnic” – creșterea rapidă a numărului acestor artiști. În prezent, există 8,2 milioane de artiști care se lansează singuri, a declarat MIDiA, iar rata de creștere a acestora este de trei ori și jumătate mai rapidă decât creșterea veniturilor lor.

„Un element crucial de urmărit este coada lungă a artiștilor independenți”, a spus Mulligan.

„Măsuri precum pragurile minime de câștiguri afectează veniturile Artists Direct și ajută marile case de discuri să pună piedici în erodarea continuă a cotei lor de piață. Cu toate acestea, nu se face nimic pentru a opri creșterea artiștilor de eliberare care concurează pentru urechi.”