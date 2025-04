Vedeta din NBA Luka Doncic spune că şi-a spart telefonul când a aflat că a fost transferat la Los Angeles Lakers

Baschetbalistul Luka Doncic a vorbit pentru prima dată de la transferul său de la Dallas Mavericks la Los Angeles Lakers în NBA. În timpul interviului pentru ESPN, slovenul a arătat un telefon crăpat, pe care l-a aruncat pe podea când a aflat de plecarea sa de la Dallas, transmite News.ro.

„Eram în pat şi televizorul meu nu funcţiona, aşa că mă uitam pe iPad la un film înainte să adorm”, a mărturisit el.

„Primul lucru pe care l-am spus, probabil de trei ori, a fost: Este aceasta o glumă de 1 aprilie? Cel mai mult m-am simţit trist. Am fost cu adevărat în stare de şoc. Am avut inima frântă”, a adăugat el.

În timp ce Doncic a spus că s-a „obişnuit” cu noul său mediu din California, el a mărturisit că dorinţa sa principală a fost să-şi petreacă întreaga carieră cu Mavericks, unde a jucat întotdeauna de la sosirea sa în NBA în 2018.

Slovenul s-a declarat dezamăgit de fostul său manager general Nico Harrison. Harrison a afirmat recent că nu are „niciun regret” cu privire la transfer.

„Este foarte trist să îl văd vorbind aşa în acest moment”, a replicat Doncic.

„Nu am spus niciodată nimic rău despre el şi vreau doar să merg mai departe. Voi ţine mereu cont de fani şi de foştii mei coechipieri. Este timpul să merg mai departe”, a precizat el.

Revenirea sa la Dallas, pe 9 aprilie, a fost marcată de o primire foarte călduroasă din partea fanilor de la Mavericks.

Luka Doncic tells @malika_andrews about throwing his phone and breaking it when he found out he got traded to the Lakers 😳

„My heart was broken honestly.” 💔 pic.twitter.com/rfsIGlOaBC

— ESPN (@espn) April 18, 2025