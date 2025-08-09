Vârsta, culoarea ochilor, caracterul… Un site rus oferă un „catalog” cu copii ucraineni disponibili pentru adopție / „Este o crimă de război”

O organizație neguvernamentală ucraineană afirmă că aproape 300 de copii sunt înregistrați, fotografiați și descriși în detaliu pe site-ul Ministerului Educației din Republica Populară Lugansk, în vederea adoptării lor de către familii ruse, scrie Le Figaro.

„Rusia nici măcar nu mai încearcă să ascundă acest lucru. Practică în mod deschis traficul de copii ucraineni.” Aceasta este afirmația lui Mykola Kuleba, fondatorul ONG-ului Save Ukraine, care lucrează pentru repatrierea copiilor ucraineni răpiți de Rusia de la prima sa invazie a Ucrainei în 2014.

În mai multe postări pe rețelele sociale, fondatorul ONG-ului declară, cu capturi de ecran ca dovadă, că 294 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani sunt propuși pentru adopție pe site-ul Ministerului Educației și Științei din Republica Populară Lugansk, regiune ucraineană ocupată din 2014 și a cărei anexare a fost proclamată de Rusia în septembrie 2022.

Obiectivul acestui site: să determine familiile ruse să adopte acești copii descriși ca orfani sau „privați de îngrijire părintească”. „Pe platformele oficiale, orfanii ucraineni sunt prezentați ca produse pe o piață online”, deplânge Mykola Kuleba. „Fotografii cu fețele lor. Vârsta. Culoarea ochilor. Starea de sănătate. Chiar și «nivelul de ascultare»”, descrie el.

„Filtrabili. Sortabili. Selectabili. Nu este empatie. Este trafic de copii sponsorizat de stat”, acuză activistul umanitar.

Pentru fondatorul Save Ukraine, acești copii ar putea să-și fi pierdut părinții în timpul invaziei rusești din Ucraina sau să fi fost răpiți în timpul ofensivelor. El afirmă că unii dintre ei sunt privați de identitate: „Acum, grație unei legi care a fost actualizată, Rusia le poate modifica numele de familie și datele de naștere”. El concluzionează: „Nu este doar ilegal, este o crimă de război.”

„Un viitor strălucit!”

Deși Le Figaro nu a putut consulta acest „catalog”, un canal Telegram care se descrie ca aparținând Ministerului Educației și Științelor din Republica Populară Lugansk pare să confirme acuzația lui Mykola Kuleba. „Ministerul Educației și Științelor din LPR (Republica Populară Lugansk, n.red.) a creat o bază de date regională a copiilor care au nevoie de o familie”, se poate citi într-un mesaj distribuit pe acest canal, care redirecționează către faimosul site web, al cărui acces pare să fi fost blocat în Franța. „Sperăm că veți găsi copilul dumneavoastră aici și îi veți oferi un viitor strălucit!”

Pe termen lung, strategia Kremlinului ar fi aceea de a expune acești copii la propagandă anti-ucraineană și anti-occidentală. Peste 19.500 de copii ar fi fost răpiți de Rusia de la începutul războiului, iar doar 1.480 au putut să se întoarcă acasă, potrivit unui bilanț întocmit de Kiev și distribuit de The Kyiv Independent.

Răpirea în masă a copiilor ucraineni de către Rusia i-a adus lui Vladimir Putin și comisarei sale „pentru drepturile copiilor”, Maria Lvova-Belova, o acuzație de crime de război din partea Curții Penale Internaționale.