UVT antrenează echipa de robotică ce va reprezenta România la competiția internațională „FIRST Global Challenge 2025”

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) reconfirmă rolul său de formator al viitoarelor generații de lideri în știință și tehnologie, antrenând în perioada 26 – 31 august 2025 echipa de robotică „Cyberpunk” de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda, ce se pregătește pentru „FIRST Global Challenge 2025”, competiția mondială de robotică ce va avea loc la Panama City, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2025.

Cu participarea a peste 190 de echipe naționale, această competiție mondială de robotică reunește cele mai talentate și inovatoare minți ale tinerei generații, fiind recunoscută drept „Jocurile olimpice ale roboticii”. Detalii suplimentare despre eveniment pot fi consultate pe site-ul oficial.

Universitatea de Vest din Timișoara sprijină activ pregătirea echipei „Cyberpunk”, oferindu-le infrastructura, mentoratul și expertiza necesare pentru dezvoltarea proiectului inovator cu care aceștia concurează: EcoGuardian – o platformă integrată ce răspunde provocării globale a incendiilor de vegetație, cu impact direct asupra biodiversității și schimbărilor climatice.

România se confruntă tot mai des cu amenințarea incendiilor de vegetație, cauzate în principal de activități umane precum arderile agricole necontrolate sau neglijența, fiind înregistrate peste 8.000 de incendii de vegetație numai în acest an. Acestea afectează grav biodiversitatea, dezechilibrează ecosistemele și eliberează în atmosferă cantități masive de carbon, accelerând schimbările climatice.

Proiectul EcoGuardian propune o soluție integrată bazată pe tehnologii emergente: folosirea imaginilor satelitare și a indicelui NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) pentru identificarea zonelor de vegetație uscată, completate de supravegherea aeriană cu drone. Datele colectate sunt procesate prin modelul de inteligență artificială Meta SAM (Segment Anything Model), care detectează elementele de risc (precum acumulările de vegetație uscată sau deșeurile umane, inclusiv sticlă și plastic, ce pot declanșa incendii). Aceste riscuri sunt apoi geolocalizate și integrate într-o platformă web interactivă, care permite autorităților să vizualizeze în timp real hărți de risc și să intervină preventiv, prin curățarea zonelor periculoase sau avertizarea populației.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT a devenit, an după an, un punct de referință pentru comunitatea de robotică din România, iar echipele pe care le susținem obțin rezultate tot mai bune, la nivel național și internațional. Promovăm performanța, excelența, respectul competitorilor și fair-play-ul, în toate competițiile pe care le organizăm sau la care participă echipele de robotică pe care le susținem. Expertiza mentorilor UVT și experiența dobândită în competițiile naționale și internaționale sunt certificate de alegerea acestora ca antrenori ai echipei de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda, care va reprezenta România în competiția mondială de robotică ce va avea loc la Panama City, o nouă premieră care merită toată aprecierea noastră.”