USR solicită ministrului de Externe să explice cum a ajuns fiica fostului deputat PSD Radu Mihai Cristescu „viceconsul” al României la New York / Tamila Andreea Cristescu reclama fraudă electorală la alegerile din 18 mai

În uma anchetei snoop.ro, deputatul USR Alexandru Dimitriu, secretar al Comisiei pentru Constituţionalitate din Camera Deputaţilor, a solicitat ministrului de Externe al României să explice motivele pentru care Tamila Andreea Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, a fost detaşată la Consulatul României de la New York, în ciuda faptului că nu are nicio experienţă diplomatică şi nimic din activitatea profesională anterioară nu o recomanda pentru o asemenea funcţie.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Snoop.ro a relatat cum Tamila Andreea Cristescu reclama „fraudă electorală” la alegerile din 18 mai, fără să prezinte vreo probă în acest sens. La numai 23 de ani, ea lucrează la Consulatul României de la New York, având un salariu de peste 3700 de euro. Tamila este fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu – cunoscut pentru pozițiile sale anti-UE, având adesea intervenții la RTV.

Solicitarea deputatului USR survine în urma articolelor din presă care arătau că Tamila Cristescu a fost detaşată, la cererea Ministerului de Externe, de la Primăria Sectorului 4 pe poziţia de referent relaţii, apoi ca agent consular – poziţie pe care o ocupă şi în prezent – la Consulatul României la New York, arată USR într-un comunicat.

Deputatul USR susţine că ”detaşarea Tamilei Cristescu este o nouă dovadă a dispreţului total faţă de competenţă şi meritocraţie în aparatul de stat, numind o tânără în vârstă de doar 23 de ani şi fără niciun fel de experienţă diplomatică în funcţia de viceconsul si apoi de agent consular la New York”. „Aceasta este încă o decizie iresponsabilă, care decredibilizează profund România în ochii partenerilor săi internaţionali. Într-una dintre cele mai importante misiuni consulare ale ţării noastre, Guvernul alege să trimită o tânără lipsită de orice pregătire profesională în domeniu, doar pentru că – aşa cum pare din informaţiile publice – are relaţii personale sau politice în cercurile puterii. Funcţia de consul presupune nu doar cunoştinţe temeinice în domeniul relaţiilor internaţionale, ci şi responsabilitate, experienţă şi capacitate de reprezentare diplomatică. Şi ne mai întrebăm de ce SUA suspendă programul Visa Waiver pentru români!”, acuză deputatul USR Alexandru Dimitriu.

În adresa sa, deputatul USR solicită răspunsuri clare la următoarele întrebări: ⁠Cine din partea Ministerului Afacerilor Externe a solicitat detaşarea doamnei Tamila Cristescu în cadrul MAE? ⁠Cine din partea Ministerului Afacerilor Externe a dispus detaşarea doamnei Tamila Cristescu la New York? Care sunt argumentele prin care Tamila Cristescu a ajuns să ocupe funcţia de agent consular la New York ? ”USR cere ministrului interimar de Externe să revizuiască de urgenţă procedura de detaşare a Tamilei Cristescu la Consulatul României de la New York şi să o recheme de urgenţă de la post”, menţionează USR.